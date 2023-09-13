Нацбанк предупредил белорусов о проверке отпечатков пальцев при оплате в магазинах. Когда планируют?

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На сайте Национального банка Беларуси 13 сентября опубликовали документ о развитии рынка и цифровизации банковского сектора. В частости, речь о том, что в стране хотят увеличить долю безналичных расчетов, в том числе, используя биометрические данные.
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В документе, одной из основных задач на 2023-2025 годы, назвали увеличение доли безналичных расчетов с помощью карточек и их реквизитов при расчете за товар, работу и услуги.
Кроме того, пообещали «трансформацию программно-технической инфраструктуры, обслуживающей держателей карточек (платежные терминалы, банкоматы, инфокиоски)». В Нацбанке хотят, чтобы на смену терминалам пришли другие способы расчета, в том числе с использованием программных платежных приложений, NFC-модуля. Планируют сократить количество инфокиосков за счет миграции платежей с карточек в дистанционное обслуживание.
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Также хотят изменить и способ идентификации держателя карточки. В ведомстве сообщили, что в числе прочего, развитие получат способы идентификации с использованием биометрических персональных данных клиента.
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