В Беларуси запустили систему Huawei Pay. Что можно оплатить и как воспользоваться?

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Опубликовано: 12.09.2023 12:06 , Обновлено: 12.09.2023

Система мобильных платежей Huawei Pay заработал в Беларуси. Об этом 12 сентября сообщили в "Беларусбанке". Там рассказали, как именно оплачивать покупки с помощью данного сервиса и кто из белорусов им может воспользоваться.

Как пояснили в “Беларусбанке”, пока сервис доступен только для клиентов их банка - держатели карточек UnionPay. Сервис функционирует со смартфонами Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12 версии и старше. Гаджет также должен поддерживать технологии NFC. Расплатиться посредством Huawei Pay можно по всей Беларуси и даже за рубежом.

[info_b]UnionPay - это национальная платежная система Китая, созданная, по сути, как альтернатива картам Visa и Mastercard. На сегодняшний день она работает в 180 странах мира, включая США и страны ЕС.[/info_b]

“Сервис работает вместе с приложением “Кошелёк Huawei”, которое можно скачать в магазине AppGallery. Привязка карточки к Huawei Pay занимает пару минут, после чего “пластик” под рукой не нужен – достаточно смартфона”, - пояснили в “Беларусбанке”.

Таким образом, с помощью гаджета можно расплачиваться в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, общественном транспорте - везде, где установлены бесконтактные терминалы для оплаты. При этом подключения к интернету не требуется.

В “Беларусбанке” заверили, что транзакции, проведенные через сервис Huawei Pay “полностью безопасны”, поскольку в системе не сохраняются реквизиты карточки, а при совершении платежей используются так называемые токены – цифровые коды, передаваемые в зашифрованном виде.

Чтобы настроить Huawei Pay в своем смартфоне, нужно открыть приложение “Кошелёк Huawei”, нажать на кнопку ”+” и следовать инструкциям. Транзакции в системе подтверждаются пин-кодом или биометрическими ключами.