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В БПЦ предупредили о сбоях в работе банковских карт в Беларуси. Когда и кого затронет?

В БПЦ предупредили о сбоях в работе банковских карт в Беларуси. Когда и кого затронет?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) 21 июня предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них в ночь на 23 июня 2023 года клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться с перебоями в работе банковских карт.

Как пояснили в БПЦ, в период с 03:20 до 4:00 специалисты будут проводить технологические работы  на аппаратно-программном комплексе.

Именно в это время белорусы могут столкнуться с “кратковременными перерывами в обслуживании держателей карточек”, но коснётся это только тех банков, которые пользуются услугами БПЦ, а именно:

  • Беларусбанк
  • Белагропромбанк
  • Белинвестбанк
  • Банк “Решение”
  • БНБ-Банк
  • БСБ-Банк
  • Паритет Банк
  • Сбербанк
  • Франсабанк
  • Цептер Банк

Сбои могут наблюдаться как в сети организаций торговли и сервиса, так и в пунктах выдачи наличных, а также в устройствах самообслуживания и банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

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