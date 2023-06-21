В БПЦ предупредили о сбоях в работе банковских карт в Беларуси. Когда и кого затронет?

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Опубликовано: 21.06.2023 11:07 , Обновлено: 21.06.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) 21 июня предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них в ночь на 23 июня 2023 года клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться с перебоями в работе банковских карт.

Как пояснили в БПЦ, в период с 03:20 до 4:00 специалисты будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

Именно в это время белорусы могут столкнуться с “кратковременными перерывами в обслуживании держателей карточек”, но коснётся это только тех банков, которые пользуются услугами БПЦ, а именно:

Беларусбанк

Белагропромбанк

Белинвестбанк

Банк “Решение”

БНБ-Банк

БСБ-Банк

Паритет Банк

Сбербанк

Франсабанк

Цептер Банк

Сбои могут наблюдаться как в сети организаций торговли и сервиса, так и в пунктах выдачи наличных, а также в устройствах самообслуживания и банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.