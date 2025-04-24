Нацбанк Беларуси к концу года пообещал запуск сервиса «мгновенной оплаты по QR-коду» в магазинах

Опубликовано: 24.04.2025 15:02 , Обновлено: 25.04.2025

Национальный банк Беларуси анонсировал запуск собственной системы мгновенных платежей в магазинах по QR-коду. Как заявил первый зампред правления НБРБ Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг — 2025», старт «промышленной эксплуатации» проекта планируется до конца 2025 года. Он должен позволить белорусам расплачиваться смартфоном без использования банковской карты или иностранных платёжных сервисов.

По словам Егорова, которые передало управление информации Нацбанка, сейчас совместно с «заинтересованными» проводится пилотный проект. Его цель — дать возможность белорусам проводить платежи через QR-коды в платёжных приложениях «любого банка и иных поставщиков платёжных услуг». В перспективе планируется сделать эти платежи не только внутристрановыми, но и трансграничными.

Стоит напомнить, что система оплаты по QR-коду далеко не нова для Беларуси. Один из таких сервисов работает уже несколько лет и используется по всей стране во многих торговых сетях, на заправках, в общественном транспорте. Он также позволяет платить смартфоном без карты, но требует открытия отдельного электронного кошелька в самом приложении и пополнения его деньгами.

Будет ли новая система от Нацбанка «всебанковской» версией этого приложения, уберут ли необходимость в отдельном кошельке, позволяя платить напрямую с банковских счетов любого банка, или это будет что-то иное — белорусам лишь предстоит узнать.

Судя по всему, НБРБ продемонстрировал стремление создать единый, общенациональный и, возможно, «независимый» от коммерческих банков и внешних сервисов инструмент для розничных платежей.

Головченко объяснил географией «ментальную привязку» белорусов к доллару

Егоров также напомнил о «значимом» проекте цифрового белорусского рубля, над которым Нацбанк «комплексно работает» (требования, ПО, нормативка, трансграничные платежи). Он выразил уверенность, что ЦБР «станет востребованным средством платежа».

Кроме того, в нынешних условиях, по его словам, Нацбанк придал «особую значимость» «минимизации зависимости» от «поставщиков из недружественных стран» и «жёсткой лицензионной политики». Регулятор призвал банковское сообщество «консолидировать усилия» для повышения «технологической независимости».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как на фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах, глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на приём банкнот старого образца нет, но признал, что с повреждёнными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

«Раньше этой проблемы не было» — Глава Нацбанка объяснил, какие доллары не примут у белорусов в обменниках

Правда, белорусы продолжили сталкиваться с трудностями на валютно-обменном пути.

«А что значит залитая?» — Белоруска рассказала, как добилась обмена «неплатежеспособных» долларов в банке