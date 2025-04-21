Головченко объяснил географией "ментальную привязку" белорусов к доллару

Опубликовано: 21.04.2025 08:38 , Обновлено: 21.04.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко дал своё объяснение, почему некоторые белорусы продолжают переводить в уме цены в доллары. По его словам, люди делают это "скорее по привычке", а саму эту привычку объяснил "географической близостью к Европе".

Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, глава Нацбанка отметил, что в соседней России такая “зависимость” от доллара “гораздо меньше”.

“Наверное, это больше фактор, связанный с нашей географической близостью к Европе. Мы в семье, например, как-то вот уже отошли от этого. Может быть, на какие-то такие крупные покупки, как недвижимость или еще что-то, еще привычка сохраняется, но, думаю, пройдет еще определенное время и мы все больше будем избавляться от привязки к какой-то чужой валюте”, - выразил своё мнение Головченко.

Необходимость отойти от привычной привязки к доллару глава белорусского Нацбанка объяснил в первую очередь тем, что сами белорусы никак не могут повлиять на то, как ведёт себя на рынке американская валюта - ни по отношению к евро, ни по отношению к белорусскому рублю, ни по отношению к золоту.

“То есть это то, что находится вне поля нашего контроля. Все, что касается белорусского рубля, нашей национальной валюты, здесь мы полностью суверенны и можем самостоятельно управлять своей денежной единицей”, - заявил Головченко.

Глава Нацбанка также положительно оценил уже проведённые шаги по девалютизации белорусской экономике. По его словам, в Беларуси “не зря полностью отвязали все тарифы от долларов”.

“Это хорошо воспринимается, это прижилось уже. И уже даже все широко использующиеся платежи, которые раньше были привязаны, сейчас люди спокойно называют в белорусских рублях. Никого это не шокирует. Думаю, что здесь вопрос именно доверия к национальной валюте”, - заявил Головченко.

Он также выказал мнение, что “пройдёт ещё немного времени” и белорусы “обязательно избавятся от этой какой-то ментальной привязки к иностранной валюте”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что после того, как Головченко, возглавлявший ранее белорусское правительство, был назначен руководителем Нацбанка, он призвал банки страны активнее внедрять модный искусственный интеллект и пообещал продолжить “дедолларизацию” белорусской экономики.

«Ломать не собираюсь» — Головченко ответил на «инсинуации», рассказал про «бесшовность» и пообещал «дедолларизацию» белорусов