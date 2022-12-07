На МотоВелоЗаводе пообещали сделать мотоцикл «Минск» белорусским на 26%. Когда?

Опубликовано: 07.12.2022 15:47 , Обновлено: 07.12.2022

Директор столичного мотовелозавода Сергей Манько пообещал «нарастить локализацию» мотоцикла «Минск» до 26%, а позже даже до 36%. Об этом он завил на встрече с главой Совета Республики Натальей Качановой 7 декабря.

По его словам, в мотоцикле «Минск» должно быть 26% белорусских деталей к концу первого квартала 2023 года. (то есть, ближе к апрелю). А к концу 2023 года — 36%.

«На этом работа не останавливается. Мы будем проводить работу по локализации и далее», — заявил Манько.

Директор также подчеркнул, что сейчас стоит вопрос модернизации производств.

Напомним, Александр Лукашенко 15 августа 2022 года прибыл с визитом в центр Минска, на территорию минского велосипедного завода «Мотовело», которую в 2021 году назвал «золотым дном» столицы. Там он снова потребовал вместо сборочного производства наладить большую локализацию.

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Там ему показали мотоцикл «белорусского производства». Однако все детали в нем оказались импортными, из Китая. К тому же, в соцсетях заподозрили, что и дизайн не оригинальный — байк подозрительно похож на французский Mash X-Ride Classic 650, который полностью изготавливают в Китае.

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Кстати, в ноябре Наталья Кочанова уже ездила на Минский МотоВелоЗавод. Там она увидела признаки приближающегося «саботажа».

Кочанова увидела признаки приближающегося «саботажа» на МотоВелоЗаводе в Минске