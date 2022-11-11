Кочанова увидела признаки приближающегося "саботажа" на МотоВелоЗаводе в Минске

Опубликовано: 11.11.2022 08:44 , Обновлено: 11.11.2022

Наталья Кочанова 9 ноября съездила на Минский МотоВелоЗавод, где решила проверить, как там выполняют приказы Александра Лукашенко.

Напомним, последний 15 августа во время посещения завода остался недоволен и приказал побыстрее перестроить территорию “Мотовело”, а ещё повысить уровень локализации мото- и велотехники.

Вот и Наталья Кочанова осталась недовольной увиденным: «У предприятия новый руководитель. Это было предложение главы государства. До конца года осталось менее двух месяцев, поэтому времени на раскачку нет. Весь запланированный объем строительно-монтажных работ на площадке должен быть выполнен, средства инновационного фонда Минска — полностью освоены. Неосвоение ресурсов будет трактовано как саботаж и неэффективная работа прежде всего властей города, менеджмента предприятия».

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич попыталась объяснить, почему в мотоцикле «Минск» на заводе «Мотовело» почти не оказалось ничего белорусского.

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