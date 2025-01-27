На границе Беларуси с Польшей «застряли» более 100 цистерн газа из Казахстана. В чём загвоздка?

Опубликовано: 27.01.2025 12:27 , Обновлено: 27.01.2025

На железной дороге на границе Беларуси с Польшей "застряли" более 100 цистерн с сжиженным газом из Казахстана. Их должны были доставить потребителям на европейском рынке ещё в конце декабря 2024 года, однако из-за усиления экономических санкций со стороны Евросоюза с поставками возникли проблемы.

О ситуации с казахстанским газом на белорусско-польской границе 27 января рассказал в своём авторском телеграм-канале эксперт в нефтегазовой области Олег Червинский, издатель профильного журнала Petroleum.

По словам эксперта, казахстанский сжиженный газ “попал под раздачу” после того, как перед новым годом в ЕС был введён запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России. По мнению Червинского, всё из-за опасений таможенных органов ЕС, что под видом казахстанского газа в Европу может поставляться и российский. Чтобы не допустить реэкспорта запретной продукции, европейские таможенники запрашивают у поставщиков и импортёров дополнительные документы.

По оперативным данным, озвученным Telegram-каналом “Нефть и Газ Казахстана”, к концу прошлой недели на станциях Брест-Центральный, Брест-Восточный, Барановичи-Центральный скопилось уже более 100 цистерн сжиженного газа производства ТОО “Тенгизшевройл”. По словам Червинского, польская таможня “запрашивает всё новые и новые документы, подтверждающие казахстанское происхождение товара”.

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Эксперт выказал опасения по поводу того, что возникшая задержка в оформлении на белорусско-польской таможне может нарушить темпы отгрузки продукции казахстанского производителя, поскольку ” по цепочке вызывает нехватку железнодорожных цистерн”.

По словам Червинского, посольство Казахстана в Брюсселе “ведёт переговоры” с руководством ЕС о поставках сжиженного газа на европейский рынок в новых санкционных условиях, но пока они не принесли результат, подчеркнул эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года десяток стран-членов ЕС потребовали от Европейской комиссии ввести строгие правила отчетности об импорте сжиженного природного газа из России. Они направили совместное письмо в Еврокомиссию, в котором указали на зафиксированное увеличение поставок газа в ЕС, однако, из-за действующих правил невозможно точно определить поставщиков. В связи с этим авторы письма выказали опасения по поводу вероятного нарушения действующих санкций, введённых ЕС в отношении России.

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В начале этого года после прекращения транзита через Украину российский нефтегазовый гигант “Газпром” потерял основной рынок экспорта. Несмотря на то, что компания в последние годы наращивает экспорт в Китай и торговлю сжиженным природным газом, по словам литовского эксперта Центра геополитики и исследований безопасности Саулюса Римутиса, это не компенсирует потерянные рынки в Европе.

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