Россия нарастила поставки газа в ЕС. Это как?

Опубликовано: 16.10.2024 08:14 , Обновлено: 28.01.2025

Десяток стран-членов ЕС потребовали от Европейской комиссии ввести строгие правила отчетности об импорте сжиженного природного газа из России. Они направили совместное письмо в Еврокомиссию, в котором указали на зафиксированное увеличение поставок газа в ЕС, однако, из-за действующих правил невозможно точно определить поставщиков. В связи с этим авторы письма выказали опасения по поводу вероятного нарушения действующих санкций, введённых ЕС в отношении Росссии.

По данным польского портала Money.pl, совместное письмо подписали следующие страны:

Австрия,

Хорватия,

Чехия,

Эстония,

Франция,

Финляндия,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Швеция.

По словам польского дипломата, говорившего на условиях анонимности, Варшава требования авторов письма также поддержала, хотя свою подпись и не поставила из-за того, что в 2025 году к ней переходит председательство в Совете Европейского союза.

Ранее Россия использовала европейские порты для перевалки своего газа - его перегружали на другие суда, а затем транспортировали в другие страны, например, в Азию. Однако, с принятие 14-го пакета санкций ЕС в июне этого года такую ​​перевалку запретили.

Тем не менее, как утверждают авторы письма, такие ограничения никак не повлияли на сам импорт российского газа, более того, он даже вырос за последнее время. Проблема, по словам авторов письма, заключается в том, что сложно определить, какие поставщики закупают российский газ, поскольку информация о них, равно как и об объемах закупаемого ими сжиженного природного газа (СПГ) в публичном доступе не выкладывается. Поэтому однозначно сделать вывод о том, нарушаются ли европейские санкции, невозможно.

“Мы считаем важным обеспечить полную прозрачность импорта российского природного газа и уточнить имена поставщиков природного газа, импортирующих российский СПГ”, - говорится в письме.

Страны ЕС потребовали от Еврокомиссии ужесточения действующих правил и обязать компании сообщать об операциях по разгрузке российского СПГ, чтобы можно было составить более “полную картину” о поставках.

Согласно официальному отчету Еврокомиссии, опубликованному в сентябре, доля газа из России в импорте ЕС, значительно снизившаяся за предыдущие два года, снова увеличилась в 2024 году. Так, по данным Еврокомиссии, доля голубого топлива в импорте ЕС с января по июнь 2024 года составила 18% , тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 15%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после отказа от российского газа на фоне войны в Украине Европейский союз вновь оказался практически в полной зависимости от нового крупного поставщика газа. Таким ключевым игроком на европейском рынке, по данным польского издания Rzeczpospolita, стала норвежская компания Equinor (бывшая Statoil). Эксперты отметили, что она уже превратилась для ЕС в “новый Газпром” и объяснили, чем это грозит странам и рядовым потребителям.

ЕС снова попал в зависимости, но теперь от «нового Газпрома»? Эксперты рассказали, чем это грозит