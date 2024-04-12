В Гродненском РОВД рассказали, сколько платят за уборку камней на поле. Кому из белорусов приготовиться?

Опубликовано: 12.04.2024 08:58 , Обновлено: 12.04.2024

В Гродненском РОВД заявили, что приобщили бывших заключённых к труду. Граждан, которые вышли из мест заключения и ещё не обзавелись постоянной работой, отправили убирать камни в поле.

Там утверждают, что все оформили официально: с каждым из бывших осуждённых заключили договор подряда. Правда, пока что на один день, рассказали на телеканале “Гродно Плюс”. В сюжете добавили, что “подобная работа не требует навыков”, а потому “как нельзя лучше подходит для этой категории граждан”. Могли ли бывшие заключённые отказаться от предложения собирать камни, гостелеканал не уточнил.

“Мы одновременно принимаем меры по исправлению судимых, они занимаются полезным трудом. И в то же время у них появляются какие-то денежные средства, чтобы на них жить, чтобы было, что купить поесть”, — отметили в Гродненском РОВД.

К слову, зарплата за день составила 40 рублей. Правоохранители считают, что это “позволит снизить рецидивную преступность”, поскольку “людям не надо искать, где взять деньги, и они не пойдут красть”.

Агроном Гродненской овощной фабрики отметил, что такие работники “очень кстати”, и, по его мнению, “подобную практику надо продолжать”. Кроме того, он добавил, что труд облагораживает человека, и для “этого контингента” такая работа имеет “очень большое воспитательное значение”.

Ранее Telegraf.news писал, что после рабочей поездки Александра Лукашенко в Ошмянский район на поля отправили около 200 человек. По информации Минсельхозпрода, работников и студентов задействовали в работах по уборке камней с местных полей, которые во время своего визита заметил глава государства.

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