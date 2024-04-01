В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты

Опубликовано: 01.04.2024 09:55 , Обновлено: 01.04.2024

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал еженедельный макроэкономический обзор, в котором рассказал о причине роста уровня зарплат в Беларуси и пояснил, на что это будет влиять.

Аналитики напомнили, что реальная заработная плата в стране в феврале выросла на 13,7% (в январе - на 11,8%). То есть рост зарплаты ускорился.

По словам специалистов ЕАБР, он происходит “на фоне повышенного спроса на рабочую силу при продолжающемся сокращении количества занятых в экономике” (-1% в феврале).

Также аналитики спрогнозировали, что высокий рост зарплат продолжит оказывать проинфляционное давление на цены, то есть будет способствовать их повышению.

Ранее в ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начала расти инфляция. Как отметили специалисты, ускорение темпа роста цен в стране происходит на фоне высокого внутреннего спроса и повышенной инфляции в России - ключевом торговом партнере Беларуси.

При этом, добавили аналитики, белорусские власти сдерживают потребительские цены благодаря сохранению ценового регулирования.

В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начала расти инфляция в январе