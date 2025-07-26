На "АТЛАНТе" объяснили, почему цветные холодильники дороже обычных. Как купить "нежную фисташку" или "сочный апельсин" дешевле?
Всегда думали, что бытовая техника - это скучные цвета в стиле минимализм? Оказывается, что нет. Журналисты Telegraf.news отыскали нестандартные варианты даже среди белорусских производителей. На заводе "АТЛАНТ" рассказали, как заказать холодильник не как у всех, почему он получится дороже привычных аналогов и как можно снизить цену.
Холодильник можно покрасить?
На предприятии поделились, что, помимо белых и серых холодильников, сейчас они делают акцент и на нетрадиционных цветах. А это порядка пяти нетипичных оттенков. Например, здесь могут покрасить бытовую технику в “нежную фисташку”, “сочный апельсин” или “мягкий капучино”.
“Все это, как правило, металлопласт - нержавейка, если говорить бытовым сленгом. То есть специальное декоративное покрытие с определенными физико-металлическими свойствами. Оно диктует свои правила и требует бережного ухода, но красивое”, - отметил Руслан Барановский, заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО «АТЛАНТ».
Однако, “дорогое и сложное в переработке”, добавил он.
“Поэтому и стоимость данной техники будет выше, чем у привычных аналогов”, - отметил представитель завода.
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Как купить цветной холодильник “АТЛАНТ”?
Многие наверняка зададутся вопросом: “Встречаются ли цветные холодильники в популярных магазинах бытовой техники?” На заводе “АТЛАНТ” сказали, что с индивидуальными заказами работает другая схема.
“Увидеть в “5 элементе” или “Электросиле” фисташковый или оранжевый холодильник “АТЛАНТ” невозможно. Для этого нужно позвонить в сервисный центр и заявить о своем намерении приобрести такую технику. По спецзаказу вам покрасят холодильник в любой цвет”, - пояснили на заводе.
И добавили, как это выглядит с точки зрения технологии изготовления: “Вы покупаете готовое изделие в белом цвете, а затем обращаетесь в сервис с просьбой покрасить его в нужный вам оттенок. Дальше вас сориентируют, куда и когда подъезжать”.
Правда, сделали оговорку, что пока такая возможность доступна только в Минске.
Как сэкономить?
По словам Валерии Погулы, чтобы вышло дешевле, “вы можете купить уцененный восстановленный холодильник”.
“Такие тоже красят - будет дешевле, чем приобретать новый. Все эти моменты тоже нужно уточнять у сервиса”, - подсказала Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.
Почему индивидуальный заказ - это всегда дорого?
Параллельно на “АТЛАНТ” признали, что кастомизация техники под индивидуальный почерк всегда связаны с рядом трудностей и энергозатрат для производителя, поэтому такие холодильники не в широком доступе.
“Для того, чтобы создавать уникальные вещи, нужен отдельный штат специалистов, которые будут осуществлять обслуживание. Это отдельные бизнес-идеи и производственные процессы”, - пояснил заместитель генерального директора ЗАО “АТЛАНТ” по управлению качеством Руслан Барановский.
И сразу отметил, что “индивидуальный заказ - это очень дорого”.
“У нас был опыт изготовления таких изделий. Когда они идут по конвейеру, тратятся энергия и ресурсы - загрузки в несколько раз больше. Это как красить машину - принцип одинаковый. Дешевле купить готовую у производителя металлопроката”, - сравнил Руслан Барановский.
И вспомнили про зарубежные аналоги: “Почему китайцы в этом вопросе опережают? Потому что они поставили себе бизнес-модель. У нас отдельной ветки нет. Но возможность и идеи есть. Мы делаем маленькие шажки, чтобы дойти до каждого клиента. Но пока это не быстро”.
В заключение на “АТЛАНТ” пообещали, что обязательно выведут “стендовые модели” на поток, когда достигнут своих стратегических целей.
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