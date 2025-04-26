"Выкатил к океану, подзарядил" — На "АТЛАНТе" рассказали, как работают их африканские холодильники. А белорусам купить можно?

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Опубликовано: 26.04.2025 08:50 , Обновлено: 05.08.2025

Белорусский завод «АТЛАНТ» несколько лет назад выпустил африканские холодильники — они не боятся отключений света и могут стоять "хоть под баобабом". Журналисты Telegraf.news выяснили, как устроена эта техника, можно ли купить такой агрегат в нашей стране и по карману ли он обычным белорусам.

“Хоть на пляже, хоть в пещере под баобабом”

Для многих белорусов словосочетание “африканский холодильник” звучит довольно странно и даже парадоксально. Но, как объяснили нам на предприятии, это “имиджевая вещь” - специальный проект в рамках международного соглашения.

“Африканская модель No Frost — это холодильник, который работает на солнечных батареях. Он используется там, где нет электричества, зато постоянно светит солнце”, - пояснил Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

А начальник отдела продаж Владимир Щетникович пошутил: “Выкатил к океану, подзарядил и назад в юрту. Будет один на всю деревню”.

И добавил, что такой бытовой агрегат может стоять где угодно: “Хоть на пляже, хоть в пещере под баобабом”.

Обклеенный во флаг Кении холодильник "АТЛАНТ". Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Выпустили такую бытовую технику лимитированной коллекцией и продавали только в страны Африки.

“Отзывы на них хорошие - ни одного возврата”, - прокомментировала Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

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Могут ли купить такой холодильник белорусы?

Насколько реально приобрести No Frost на солнечной батарее белорусу, на “АТЛАНТ” ответили: технически да, но экономически нецелесообразно.

“Вы можете использовать его хоть в Барановичах, только зачем? К такому устройству нужна отдельная солнечная батарея”, - пояснил Владимир Щетникович.

Кроме того, данная модель значительно дороже привычных аналогов из-за специфических компонентов. Точную стоимость журналистам Telegraf.news не назвали, подчеркнув, что это была уникальная разработка для жарких стран.

“Есть определенные детали, которые стоили солидных денег. Они включены в стоимость изделия”, - подытожили на предприятии.

Представитель завода "АТЛАНТ". Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Ранее Telegraf.news писал о ситуации, когда холодильник стал хуже морозить, а продукты в нем быстро портиться. Дело может быть в дряблом, а то и дырявом резиновом уплотнителе, который пропускает воздух. Многие белорусы сталкиваются с такой проблемой и пытаются решить ее самыми очумелыми способами: греть манжету феном или крепить ее на суперклей и даже скотч. Специалисты завода “АТЛАНТ” развенчали популярные мифы и показали, на чем на самом деле держится резинка.

Отошла резинка-уплотнитель в холодильнике? На «АТЛАНТе» ответили, можно ли спасти ее феном. А почему нельзя клеем?