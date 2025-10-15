МВФ понизил прогноз по ВВП для Беларуси. Какую инфляцию спрогнозировал в 2026 году?

Опубликовано: 15.10.2025 07:40 , Обновлено: 15.10.2025

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал экономический прогноз для Беларуси на 2025 и 2026 года. По сравнению с прогнозом, озвученным международными экспертами этой весной, изменились оба ключевых прогнозных показателя - валовый внутренний продукт (ВПП) пересмотрели в сторону понижения, а уровень инфляции, наоборот, в сторону повышения.

Общая оценка МВФ относительно ситуации на мировых рынках оказалась менее позитивной, чем в апреле. В своём новом, октябрьском отчёте эксперты МВФ отметили, что мировая экономика “нестабильна”, а её перспективы “остаются туманными”.

Что касается конкретно ситуации в Беларуси, то общий прогноз для страны МВФ в октябре ухудшил как на текущий год, так и на следующий. Так, уровень ВВП , согласно обновлённому прогнозу МВФ, в Беларуси составит:

в 2025 году - 2,1% (в апреле было 2,8%),

в 2026 году - 1,4% (в апреле было 2%).

[inf]Новые показатели ниже тех цифр, на которые рассчитывает выйти белорусское правительство. Так, в конце августа министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь озвучил ожидаемый уровень валового внутреннего продукта в 2026 году - “чуть выше 2,8%”.[/inf].

Что касается инфляции, то эти прогнозные показатели аналитики МВФ, наоборот, в октябре скорректировали в сторону повышения. По мнению международных экспертов, в Беларуси уровень потребительских цен составит:

в 2025 году - 7% (в апреле было 6%),

в 2026 году - 7,5% (в апреле 5,8%).

[inf]Согласно последним данным Национального статистического комитета, в сентябре годовая инфляция в Беларуси ускорилась: рост цен в сентябре составил уже 7,1%. В начале года правительство установило целевой показатель инфляции на этот год на уровне не более 5%.[/inf]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью экономический прогноз для Беларуси на 2025 и 2026 годы также ухудшил Европейский банк реконструкции и развития, а вот Всемирный банк, ухудшив прогноз на 2025 год, на будущий год, наоборот, свой прогноз по ВВП Беларуси улучшил. Впрочем, цифры по ВВП у Всемирного банка изначально были самыми низкими.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Беларуси на 2026 год