Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Беларуси на 2026 год

Опубликовано: 10.10.2025 08:30 , Обновлено: 10.10.2025

Всемирный банк скорректировал свой прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси на будущий год. Новые цифры организация озвучила в своём свежем осеннем обзоре для экономик стран Европы и Центральной Азии.

В предыдущий раз оценку роста ВПП для стран региона Всемирный банк давал в июне 2025 года. Прогноз для Беларуси на текущий год был более благоприятным - теперь эксперты его понизили на 0,3 процентных пункта, а вот цифру на будущий год, наоборот, скорректировали в сторону увеличения - плюс 0,1 процентный пункт по сравнению с июлем.

Общий прогноз Всемирного банка для Беларуси остался прежним: они убеждены, что прирост реального ВВП в стране будет постепенно замедляться в ближайшие два года. Вот каковы их прогнозные показатели ВВП:

прогноз роста по итогам 2025 года +1,9% (было +2,2%),

прогноз роста на 2026 год +1,3% (было +1,2%),

прогноз роста на 2027 год +0,8% (остался неизменным).

По сравнению с октябрём 2024 года прогнозы Всемирного банка для Беларуси заметно подросли, а по сравнению с началом 2024 года и вовсе выросли почти в 3 раза. Так, прогноз на 2025 год в прошлом году оценивался всего в +1,2% и +0,7% (конец и начало года, соответственно), а на 2026 год - всего +0,8% и +0,5%, соответственно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также недавно скорректировал свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2025 и 2026 годах. Однако, в отличие от Всемирного банка, прогноз в обоих случаях понизили - до 1,7% в 2025 году и 2,3% в 2026 году.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Беларуси на 2025-2026 год

Таким образом, и оценка ЕБРР, и оценка Всемирного банка оказались ниже того уровня, который наметили сами белорусские власти на будущий год. В конце августа министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь озвучил ожидаемый уровень ключевого показателя экономического развития - валового внутреннего продукта в 2026 году “чуть выше 2,8% ”.

Министр экономики озвучил планы по росту ВВП Беларуси на 2026 год