МВФ улучшил прогноз для экономики Беларуси. Какой рост ВПП спрогнозировал?

Опубликовано: 23.04.2025 07:42 , Обновлено: 23.04.2025

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал свой экономический прогноз для Беларуси на 2025 и 2026 года. Пересчитав прогнозные показатели с учётом развития экономической ситуации в начале этого года, международные эксперты пришли к выводу, что показатели валового внутреннего продукта (ВПП) в Республике будет в ближайшие два года расти несколько быстрее, чем ожидалось ранее.

Новые статистические данные МВФ привёл в отчёте “Перспективы развития мировой экономики”, который 22 апреля опубликовали на официальном сайте фонда. Если в докладе от октября 2024 года прогноз по росту ВВП оценивался международными экономистами на уровне 2,3%, то в новой редакции эту цифру повысили до 2,8%.

В 2026 году рост ВВП в Беларуси, согласно более долгосрочным расчётам МВФ, несколько замедлится - до 2%, а к 2030 году - и вовсе упадёт до 0,8%.

Потребительские цены, по мнению аналитиков МВФ, в этом году в Беларуси могут подрасти на 6%, а в 2026 году - на 5,8%.

[info_b]Отметим, что правительство в официально утверждённом на этот год прогнозе социально-экономического развития прописало несколько иные цифры - рост ВВП в 2025 году должен достичь 4,1%, а инфляция - не должна превысить 5%.[/info_b]

Между тем, для глобальной экономики МВФ в целом, наоборот, свои прогнозы скорректировал в сторону понижения. Экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша, официально презентуя апрельский отчёт, пояснил, что на это напрямую повлияли введённые руководством США повышенные импортные пошлины, а также сохранение “политической неопределенности” в мире в целом.

Как следствие, новый прогноз для мировой экономики МВФ на 2025 год - это прирост на 2,8% (в прошлой версии отчёта фигурировала цифра в 3,3%). Впрочем, в 2026 году, как ожидают международные экономисты, темпы роста мировой экономики опять ускорятся - до 3%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года Роман Головченко, занимавший тогда пост премьер-министр Беларуси, назвал макроэкономические прогнозы международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Евразийский банк развития “инструментом манипуляций”. Он также объяснил, почему этим организациям пришлось в течение года пересматривать свои прогнозы по экономике Республики.

«Вынужденная мера» — Головченко объяснил, почему МВФ и ЕАБР улучшили прогноз для экономики Беларуси