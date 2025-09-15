"Давление повышено" - ЕАБР и Головченко дали прогнозы инфляции в Беларуси до конца 2025 года

Опубликовано: 15.09.2025 09:50 , Обновлено: 15.09.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 15 сентября в своём еженедельном макроэкономическом обзоре дали свой прогноз по "инфляционному давлению" в Беларуси. Накануне о том, сможет ли страна "вписаться" в установленный правительством на 2025 год показатель годовой инфляции, высказался и председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко. Сравнили их прогнозы.

Аналитики ЕАБР, основываясь на официальных данных Национального статистического комитета, констатировализамедление инфляции в Беларуси: если в июле годовой прирост цен составлял 7,4%, то в августе уже чуть меньше - 7,2% . Несмотря на замедление этого процесса, показатель инфляции по-прежнему остается повышенным - заметно выше целевого годового параметра, установленного правительством на этот год (не более 5%).

Ключевым фактором замедления инфляции в ЕАБР назвали снижение темпов роста цен на продовольственные товары - с 10,6% в июле до 9,9% в августе. Эксперты связали это с тем, что с началом уборки нового урожая традиционно падают цены на сезонные овощи и фрукты. За месяц годовой прирост цен на эту категорию товаров упал до +6,6% после +14,5% в июле.

При этом цены на услуги, по информации ЕАБР, в августе росли практически такими же темпами, как в июле: +7,7% в августе по сравнению с +7,6% в июле. А вот рост цен на непродовольственные товары даже несколько ускорился: с 3% в июле до 3,2% в августе.

“Инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция увеличилась до 7,7% в августе (относительно августа 2024 года) с 7,6% в июле(относительно июля 2024 года). Прогнозируем инфляцию на уровне 7,7% по итогам 2025 года”, - озвучили свой прогноз международные эксперты.

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Как отличается прогноз по ценам от Нацбанка?

Глава Национального банка Роман Головченко точной цифры годовой инфляции, на которую, по его мнению, удастся выйти белорусской экономике к концу года, в интервью гостелеканалу “Беларусь 1” не назвал. Он лишь заявил, что Нацбанк “не отказывается от среднесрочной цели 5%-ной инфляции”.

“Скорее всего, по этому году она будет чуть выше этого таргета. Не будет у нас полностью возможности уложиться в 5% . Но, еще раз, это будет зависеть от складывающейся ситуации на международных рынках, импортных цен”, - подчеркнул Головченко.

Объясняя природу инфляции, глава Нацбанка отметил, что основной вклад в рост цен в Беларуси даёт порядка 20 укрупненных товарных позиций - мясные продукты, молочные продукты, напитки, сектор общественного питания.

“По мнению экспертов, таким образом упомянутые отрасли восстанавливают свою экономическую эффективность в условиях постоянного роста цен на сырье, на импортируемые товары, которые используются в производстве”, - пояснил причину растущей инфляции Головченко.

В качестве дополнительных проинфляционных факторов он также назвал дефицит на рынке труда и рост цен на импортные товары.

“Но с точки зрения монетарных факторов, то есть размера денежной массы, стоимости кредитных ресурсов, мы не видим такого серьезного влияния”, - заявил глава белорусского Нацбанка.

Он пообещал, что Национальный банк в ближайшее время будет “очень тщательно мониторить и контролировать объем денежного предложения” таким образом, чтобы он не превышал по году 10-12%. “Очень важно контролировать эти процессы”, - подчеркнул Головченко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный статистический комитет (Белстат) 10 сентября обнародовал данные об изменении потребительских цен в Беларуси в августе 2025 года. Согласно официальной статистике, в стране в прошлом месяце наблюдалась дефляция. Посмотрели, какие продукты подешевели, по сравнению с предыдущим месяцем, что всё же подорожало и какова ситуация с показателем годовой инфляции, рост которого в сентябре потребовал “переломить” глава государства.

Белстат отчитался о снижении цен на продукты в августе. Как изменились с начала года?