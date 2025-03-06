МТС уменьшил плату вдвое для новых абонентов популярного тарифа. Какие акции у life:) и А1?

Опубликовано: 06.03.2025 12:48 , Обновлено: 06.03.2025

С наступлением весны белорусские операторы мобильной связи предложили новым клиентам, а также тем, кто переходит от других операторов, ряд скидок и бонусов. Журналист Telegraf.news изучил, какие акции действуют и на что можно рассчитывать.

Оператор МТС предложил новым абонентам скидку до 50% на абонентскую плату на 90 дней на тарифе « #Безлимитище » и линейке тарифов « #Супер ».

На тарифе «#Безлимитище» абонентам пообещали безлимитный интернет и 700 минут звонков во все сети Беларуси. Кроме того, новые пользователи получат два месяца бесплатных звонков внутри сети по всей Беларуси и бесплатную раздачу трафика в режиме модема, если подключат услугу «Безлимит+».

Тарифы «#Супер 50», «#Супер 30» и «#Супер 10» включают в себя безлимитный доступ к мессенджерам, а также определённый объем интернет-трафика и минут для звонков во все сети Беларуси. Дополнительно новые абоненты этих тарифов получают бесплатную «Подписку МТС Премиум+» на два месяца, которая включает доступ к музыке, книгам, фильмам и другим сервисам.

Для тех, кому важна в первую очередь голосовая связь, МТС предложил бонусы на тарифе « Заботливый » с безлимитными звонками внутри сети. Новым абонентам этого тарифа бесплатно подключат пакет, включающий 1 ГБ трафика без ограничения скорости и безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с в течение месяца.

Для детей и подростков предусмотрен тариф « Супер Junior », который изначально включает 5 ГБ интернета на неограниченной скорости и безлимитный доступ в интернет на скорости до 256 Кбит/с, а также 200 минут внутри сети (и два бесплатных любимых номера). Кроме того, родители могут подключить функцию блокировки заказа развлекательных сервисов, а также бесплатный месяц использования антивирусной защиты и родительского контроля Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids.

Оператор А1 всё ещё предлагает скидки на пакеты услуг, включающие домашний интернет, мобильную связь и, опционально, интерактивное телевидение. Акционная цена действует первые шесть месяцев. Вот тарифы (указаны акционные цены):

« #ВсёвДом Анлим » (35 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (безлимит ГБ и минут, бесплатно), подписка на VOKA.

» (35 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (безлимит ГБ и минут, бесплатно), подписка на VOKA. « #ВсёвДом Интернет+ТВ » (31 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (5 ГБ, безлимит внутри сети/300 мин в др. сети, бесплатно), подписка на VOKA.

» (31 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (5 ГБ, безлимит внутри сети/300 мин в др. сети, бесплатно), подписка на VOKA. « #ВсёвДом Интернет+ТВ » (25 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (1 ГБ, 200 мин во все сети, бесплатно), подписка на VOKA.

» (25 руб/мес): Домашний интернет (100 Мбит/с), мобильная связь (1 ГБ, 200 мин во все сети, бесплатно), подписка на VOKA. « #ВсёвДом Интернет » (19 руб/мес): Только домашний интернет на скорости 100 Мбит/с.

Оператор life:) предоставил скидки на абонентскую плату в течение тех же первых шести месяцев на тарифы линейки «Бесконечный». Стоит отметить, что при подключении к базовому тарифу «Бесконечный» первый месяц предоставляется бесплатно.

Рассмотрим подробнее тарифы со скидкой:

« Бесконечный »: Включает 15 ГБ интернета на неограниченной скорости, безлимитный интернет на скорости до 256 Кбит/с и 400 минут звонков во все сети. Первые 6 месяцев, с учётом бесплатного первого месяца, тариф обойдётся в 10,9 руб./мес. Далее — 18,90 руб/мес.

»: Включает 15 ГБ интернета на неограниченной скорости, безлимитный интернет на скорости до 256 Кбит/с и 400 минут звонков во все сети. Первые 6 месяцев, с учётом бесплатного первого месяца, тариф обойдётся в 10,9 руб./мес. Далее — 18,90 руб/мес. « Бесконечный+ »: 25 ГБ интернета без ограничений по скорости, безлимит на скорости до 2 Мбит/с, а также 600 минут на звонки во все сети. Первые шесть месяцев — 14,90 руб./месяц, далее — 25,90 руб./месяц.

»: 25 ГБ интернета без ограничений по скорости, безлимит на скорости до 2 Мбит/с, а также 600 минут на звонки во все сети. Первые шесть месяцев — 14,90 руб./месяц, далее — 25,90 руб./месяц. « Бесконечный Pro »: Здесь уже 100 ГБ без ограничений скорости. А «Безлимит ГБ на ограниченной скорости» уже с 2 Мбит/с. Плюс безлимит минут во все сети. Первые 6 месяцев цена 18,9 руб., далее — 30,9 руб.

»: Здесь уже 100 ГБ без ограничений скорости. А «Безлимит ГБ на ограниченной скорости» уже с 2 Мбит/с. Плюс безлимит минут во все сети. Первые 6 месяцев цена 18,9 руб., далее — 30,9 руб. « Бесконечный Pro Max »: Полностью безлимитный тариф, как по объёму, так и по скорости интернета. Безлимит минут во все сети. А ещё подписка на «Яндекс Плюс». Первые полгода цена со скидкой 20,9 руб., затем полная цена в 32,9 руб/мес.

Подробные условия акций и сроки их действия мы рекомендуем уточнять на официальных сайтах операторов и провайдеров.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, до какого числа действует «мораторий» но повышение тарифов у мобильных операторов.

Глава МАРТ анонсировал пересмотр цен на услуги мобильных операторов в Беларуси. Когда?

При этом все три оператора подняли стоимость многих услуг с начала весны.

[info_b]Подробнее об изменении тарифов разных операторов можно почитать по ссылками: