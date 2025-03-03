Глава МАРТ анонсировал пересмотр цен на услуги мобильных операторов в Беларуси. Когда?

Опубликовано: 03.03.2025 09:11 , Обновлено: 03.03.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович не исключил возможности повышения цен на услуги мобильных операторов в Беларуси. По его словам, операторы сотовой связи "постоянно обращаются" в МАРТ с просьбой разрешить повысить тарифы на некоторые услуги, но пока между ними и ведомством, по словам Карповича, действует соглашение о неповышении тарифов.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1” 2 марта, Карпович рассказал, что так называемую “тарифную тетрадь”, в которой чётко прописаны размеры и сроки повышения регулируемых цен и тарифов на определённые товары и услуги, ведомство приняло в начале года.

“Она сформирована исходя из уровня индекса потребительских цен, который определило руководство страны на текущий 2025 год. Поэтому до начала календарного года определены четкие позиции, по которым государство видит: можно ли поднять цены и тарифы на определенные товары, работы или услуги, либо будем стараться держать их на прежнем уровне”, - пояснил министр.

Он подчеркнул, что за прошедшие два месяца 2025 года “всё идет в рамках установленных заданий” и никаких “всплесков или предпосылок” для корректировки уровня индекса потребительских цен МАРТ пока не наблюдает. С мобильными операторами, по словам Карповича, у МАРТ заключено соглашение не повышать тарифы до 1 мая 2025 года .

Министр пояснил, что ближе к этой дате представители МАРТ планируют провести новую встречу с представителями компаний-операторов связи и обсудить “необходимость движения в ту или иную сторону” по действующим ценам и тарифам.

Он не исключил возможности повышения тарифов, отметив, что для предприятий это будет “способом заработать дополнительные средства для развития и вложения их в инвестиции, вышки, развитие связи на территории страны”.

“Им же тоже надо двигаться вперёд”, - резюмировал министр.

Ранее Telegraf.news рассказал, что договорённости между МАРТ и белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, пока не повышать тарифы на связь в стране стало известно 29 января 2025 года.

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси

Между тем, уже в конце февраля стало известно, что все три мобильных оператора решили поднять тарифы на некоторые свои услуги в начале весны. Кому-то теперь придётся платить большую абонентскую, для кого-то подорожает домашний интернет, а кому-то дороже будет обходиться подписки на любимые сервисы.

[info_b]Подробнее об изменении тарифов разных операторов можно почитать по ссылками: