«Можно на такси ездить каждый день» - Белоруска подсчитала, сколько придётся переплатить за взятую в кредит новую Geely

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Опубликовано: 26.03.2025 16:27 , Обновлено: 26.03.2025

Какую сумму придётся переплатить за купленный в кредит новый седан белорусско-китайской марки Geely? Белорусская блогерка поделилась в TikTok подробными расчётами, а подписчики предложили варианты, как эту сумму уменьшить.

Для расчётов девушка взяла самый недорогой вариант седана Geely Emgrand в комплектации Standard plus. Его базовая стоимость, указанная на сайте производителя, 57,6 тыс. рублей. На эту модель многие белорусские банки сегодня предлагают автокредит на 10 лет, причём процентная ставка в течение срока кредитования меняется. В рассмотренном автором видео варианте первые 3 года (так называемый грейс-период) действует льготная ставка в 10%, а затем ставка возрастает до 16%.

В своих расчётах девушка также заложила первоначальный взнос из собственных накопленных средств - 18 тыс. рублей, то есть кредит ей нужно было бы взять на сумму почти в 40 тыс. рублей. Размер ежемесячных выплат процентов по кредиту и погашения основной суммы кредита в течение первых трёх лет, согласно расчётам, идёт на уменьшение - с первоначальных 669 рублей до 575 рублей. А вот первый платёж по окончании грейс-периода, по стандартной ставке в 16%, как оказалось, будет даже больше первоначального - 711 рублей. Дальше выплаты также пойдут на уменьшение. Последние платежи будут в районе 350 рублей.

В результате, к моменту погашения кредита стоимость машины возрастёт почти вдвое - до 98 464 рублей, то есть переплата составить более 40 тыс. рублей.

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[info_b]Кстати, такой кредит на покупку авто дадут далеко не каждому. По словам автора видео, для того, чтобы банк посчитал вас “кредитоспособным” и одобрил сделку, зарплата у потенциального автовладельца должны быть порядка 2500 рублей.[/info_b]

Многие зрители назвали эти суммы “реально страшными”, отметив, что за эти же деньги “можно купить 3 б/у иномарки, которая каждая переживёт эту Geely в пять раз”.

“Лучше я дальше буду ездить на старом “корче” (или не “корче” - BMW 39). При должном уходе за машиной она переживет новую Geely”, - высказал своё мнение один из комментаторов.

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Однако в ответ на это ему заметили, что сравнивать 25-летнее авто с новой, современной машиной, взятой в автосалоне, неуместно.

“Уровень комфорта и надежности абсолютно разный”, - категорично заявил один из зрителей.

Ещё один комментатор высказал мнение, что те же деньги, что человек отдаёт на ежемесячные платежи по автокредиту, да ещё с учётом стоимости обязательной автостраховки и сервисного технического обслуживания, можно смело пересаживаться на такси.

“820 рублей в месяц, если на 10 лет. 27 рублей в день. И это без учёта техобслуживания, расходников и ремонтов. По сути, можно за эти деньги спокойно на такси ездить каждый день и не будет болеть голова”, - подсчитал один из зрителей.

Другой подсказал достаточно очевидный способ, как избежать таких больших переплат - погасить автокредит за 3 года, пока действует льготная процентная ставка.

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Это, пожалуй, самый дельный совет. Ведь даже если по окончании грейс-периода погасить хотя бы часть оставшейся суммы кредита, размер ежемесячных выплат будет меньше, поскольку 16% годовых насчитывают не на исходную сумму кредита, а на непогашенный остаток по кредиту: чем меньше6 остаток - тем меньше выплаты.

“Вы ещё квартиры новые в кредит не считали!!!!! Там вообще жесть: покупаешь одну, в итоге платишь за три!!!!” - резюмировал обсуждение один из комментаторов.