«Не сработала ни одна из систем безопасности» - Владелец перевернувшегося Belgee X50 решил судиться с заводом-изготовителем

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Опубликовано: 20.03.2025 11:39 , Обновлено: 20.03.2025

Владелец автомобиля Belgee X50, который на днях попал в аварию в Минске, решил судиться с заводом-производителем. Причиной стали, как утверждает сам водитель, не сработавшие при ДТП системы безопасности автомобиля.

Авария попала в сводки столичной Госавтоинспекции. По их данным, всё произошло около 8:30 17 марта по вине 42-летней женщины, которая, выезжая на Долгиновский тракт на своём авто марки Nissan со двора, не уступила дорогу и столкнулась с другим авто.

Его от удара отбросило на попутно идущий Volkswagen, после чего кроссовер опрокинулся. В ГАИ опубликовали кадры с места ДТП, сообщив, что люди в аварии не пострадали, а повреждения получили лишь сами транспортные средства.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома











Однако авария получила неожиданное продолжение. Водитель перевернувшегося автомобиля в комментарии порталу Onliner поделился подробностями, не попавшими в сводку ГАИ.

Мужчина заявил, что при аварии в его автомобиле “не сработала ни одна из систем безопасности, которые, как утверждается, есть”, из-за чего он решил судиться с заводом-изготовителем.

“Не сработала ни одна подушка безопасности, не заблокировался двигатель, и я, лежа в опрокинутом автомобиле, пытался заглушить двигатель, чтобы автомобиль не загорелся”, — рассказал о случившемся владелец авто.

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Для начала мужчина решил дождаться оценки повреждений специалистом, после чего он планирует связаться с официальным дилером и лишь после этого отдать авто в ремонт, а пока - готовится общаться с юристами и собирать документы, необходимые для обращения в суд.

При этом мужчина отметил, что это для него не первое авто белорусско-китайского бренда. Перед этим он, по его словам, водил Belgee X70 и “каких-либо проблем с безопасностью не выявил”.

“Было пару ситуаций, где я избегал аварий, но авто хорошо отрабатывало заявленные функции”, — рассказал мужчина.

В самой компании данную информацию пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что под маркой BELGEE Х50, которую начали выпускать на заводе «БелДжи» в июле 2023 года, по сути, скрывается хорошо знакомый многим белорусам Geely Coolray. В мае прошлого года компания расширила модельный ряд собственного бренда и запустила в производство новый кроссовер BELGEE X70, который заменил собой известный Geely Atlas Pro.

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