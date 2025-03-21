"Не нужно пересчитывать купюры" - Один из банков предложил белорусам обезопасить крупные покупки

Опубликовано: 21.03.2025 11:22 , Обновлено: 21.03.2025

"Белгазпромбанк" предложил своим клиентам обезопасить крупные покупки, предложив услугу "Гарантированный расчет". Узнали, во сколько обойдётся банковское посредничество в "цивилизованных расчетах" с партнёром по сделке, и изучили аналогичные предложения других банков.

Как пояснили в “Белгазпромбанке”, услуга “Гарантированный расчет” может пригодиться при совершении крупной сделки, например, при покупке (или наоборот - продаже) авто или квартиры. Чтобы обезопасить себя и свести риски к минимуму, банк предложил белорусам отказаться от расчетов “из рук в руки” и обратиться к “более цивилизованным расчетам в безналичной форме”.

Механизм расчёта при подобном банковском посредничестве сводится к пяти шагам:

Сначала покупатель заключает договор с банком. Затем покупатель перечисляет деньги на специальный счет в банке. Лишь после этого покупатель и продавец заключают договор купли-продажи. Один из них предоставляет банку документы о заключённой сделке. После чего банк перечисляет деньги продавцу.

Таким образом, покупатель защищает себя от невыполнения обязательств со стороны продавца, а продавец получает гарантию перечисления причитающихся ему денег от покупателя. В случае, если продавец откажется выполнять условия договора или не предоставит документы о завершении сделки, банк просто вернёт покупателю зачисленные на спецсчёт деньги.

Определённым преимуществом для продавца, в свою очередь, является то, что ему не нужно беспокоиться о подлинности получаемых денег.

“Расчет происходит безналичным путем: вам не нужно пересчитывать купюры, проверять их на подлинность или беспокоиться об их сохранности”, - рассказали в банке.

Стоимость такого посредничества в “Белгазпромбанке” составляет 0,3% от суммы перечисляемых денежных средств (минимальная комиссия - 100 рублей , максимальная - 500 рублей). Дополнительно платить за открытие спецсчета или зачисление денег на счет продавца или за возврат денег ни покупателю, ни продавцу не нужно.

Аналогичная услуга есть и в других белорусских банках, к примеру, в Банке РРБ. Причём там комиссия даже ниже - 0,25% от суммы перевода (минимальная – 50 рублей, максимальная – 400 рублей).

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