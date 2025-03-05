Как одолжить деньги на машину без риска их потерять? Нотариус подсказала белорусам способ

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Опубликовано: 05.03.2025 14:06 , Обновлено: 05.03.2025

Одолжить другу крупную сумму на покупку автомобиля — дело рискованное. Но что делать, если отказать приятелю неудобно, а потерять деньги (и друга) страшно? Нотариус предложила белорусам не только традиционный, но и нетривиальный способ подстраховаться.

На вопрос читателя «Вечернего Бобруйска» о том, как обезопасить себя при займе крупной суммы, ответила Юлия Шелковина, заведующая нотариальной конторой Первомайского района Бобруйска.

Самый очевидный вариант — оформить договор займа у нотариуса. В этом случае для дополнительной гарантии можно заключить договор залога. Залогом может стать как сама покупаемая машина, так и любое другое имущество, принадлежащее другу или даже третьему лицу, которое готово поручиться за возврат долга.

Но есть и менее известный способ. Нотариус предложил другу и заимодавцу стать совладельцами автомобиля. Доли в праве собственности могут быть как равными, так и разными — в зависимости от того, кто сколько вкладывает в покупку. При этом машина регистрируется на одного из совладельцев, а данные второго вносятся в графу «Особые отметки» в документах.

Когда друг будет готов вернуть долг, то есть выкупить вторую часть, оформляется второй договор. Заимодавец продаёт свою долю в праве собственности на автомобиль другу.

Кстати, ранее областная госгазета в Витебске собрала вопросы читателей, касающиеся наследства, дарения и завещаний, и направила их председателю Витебской областной нотариальной палаты Татьяне Маскиной. Среди них был один необычный, который привлёк внимание журналиста Telegraf.news. Речь шла о возможности подарить свою квартиру церкви.

Нотариус из Витебска рассказала, как подарить свою квартиру церкви