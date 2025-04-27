Могут заблокировать карту? Один из банков рассказал белорусам, зачем спрашивают про поездки за границу

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Опубликовано: 27.04.2025 15:07 , Обновлено: 27.04.2025

Альфа Банк рассказал, почему своих клиентов в приложении просит сообщать о поездках за границу. Это объяснили дополнительной защитой от блокировки карты, если по ней зафиксируют "подозрительные операции".

О соответствующих уведомлениях в приложении этого банка сообщили читатели издания Onliner. В Альфа Банке пояснили, что такие просьбы обусловлены возможными случаями мошенничества: значительную их часть совершают из-за границы или в интернете. По этой причине большинство фактов блокировки карт происходит как раз из-за проведения операций за границей.

“Если по картам начинают происходить нехарактерные списания, операции могут быть приостановлены до разбирательства. В этом случае банк оперативно связывается с клиентом и уточняет, он ли проводил операции, чтобы исключить факты мошенничества”, - [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/26/bank-poprosil-rasskazat-o-poezdkax-za-granicu” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] в финучреждении.

Поэтому банк посоветовал клиентам предупреждать его, если они покидают Беларусь на время. Тогда там зафиксируют информацию о стране пребывания человека и датах. “Что позволяет максимально точно квалифицировать транзакции и не беспокоить человека на отдыхе”, - продолжили в Альфа Банке.

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Но если все же карту заблокировали, финучреждение порекомендовало связаться с их контакт-центром через чат в мобильном приложении INSNC или чат-бот в Telegram, где специалисты должны решить проблему.

Ранее Telegraf.news писал, что сразу три белорусских банка в начале апреля объявили об изменении валюты расчетов по картам для своих клиентов. Вместо китайского юаня, на который начали активно переходить банки два года назад, теперь планируют использовать евро. Узнали, кого затронет нововведение.

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Также мы рассказывали, что случаи ошибочного зачисления денег на банковскую карту или счет мобильного телефона нельзя назвать редкими. Но в милиции предостерегли белорусов от поспешных действий и призвали не торопиться возвращать чужие деньги. Оказывается, это может быть вовсе не досадная ошибка, допущенная по невнимательности.

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