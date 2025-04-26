Минчанка сдала в банке $100 - получила 209 рублей. Это где такой курс?

📷 Фото

Опубликовано: 26.04.2025 18:04 , Обновлено: 26.04.2025

Минчанка сдала в одном из банков $100 и получила 209,8 рубля. То есть обменяла по курсу 2,098 рубля за доллар. В банке рассказали, как так вышло.

По словам минчанки, курс “американца” поменялся буквально за минуту до ее обслуживания, ей продали по курсу 2,098. А затем он вернулся к 2,98, [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/26/dollary-po-neveroyatnomu-kursu” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] издание Onliner.

Фото: читательница Onliner

Скриншот: читательница Onliner

Минчанка сказала, что пробовала вернуть свои деньги в обменнике в этот же день, но ей отказали. Операцию она совершала в Сбер Банке.

Там случившееся 23 апреля назвали “сбоем в системе”. “В связи со сбоем в системе был применен курс к данной операции 2,0980. 24 апреля в 12:15 ситуация была урегулирована: вопрос разрешили в пользу клиента. Приносим извинения в сложившейся ситуации”, - ответили в финучреждении.

Ранее Telegraf.news писал, что в Технобанке рассказали, что происходит с валютой, которую принимают с комиссией из-за неплатежеспособности. Напомним, это можно сделать, если купюра имеет некоторые дефекты и ее не получается просто сдать. Также в банке пояснили, какие банкноты не примут даже с комиссией.

Один из белорусских банков рассказал, какую валюту не примут даже с комиссией. А куда попадает «неплатежная»?

Еще мы рассказывали, что очередной белорусский банк решил взяться за обмен поврежденных или старых иностранных купюр. По информации этого финучреждения, с 24 апреля там должны начать менять неплатежеспособные банкноты. За услугу, конечно же, придется заплатить.

Ещё один банк решил принимать у белорусов повреждённые доллары. Какая комиссия?