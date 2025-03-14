Милиция попросила белорусов не возвращать деньги, ошибочно зачисленные на карту. Почему?

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Опубликовано: 14.03.2025 08:57 , Обновлено: 14.03.2025

Случаи ошибочного зачисления денег на банковскую карту или счёт мобильного телефона нельзя назвать редкими. Однако, в милиции предостерегли белорусов от поспешных действий и призвали не торопиться возвращать чужие деньги, зачисленные без вашего ведома. Оказывается, это может быть вовсе не досадная ошибка, допущенная по невнимательности, а продуманный шаг мошенников.

Как пояснили специалисты из управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома, именно так - якобы с ошибочного перевода денег на банковский счет - начинается одна из популярных схем мошеннических атак, целью которой является получение доступа к вашему банковскому счёту.

Чтобы не попасть на уловку мошенников и убедиться в том, что неожиданный банковский перевод - это всего лишь чья-то оплошность, в милиции призвали придерживаться следующей стратегии. В первую очередь проверить счет, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены - это можно сделать либо в мобильном приложении, либо через интернет-банк. Как пояснили правоохранители, мошенники наловчились подделывать сообщения, маскируя их банковские уведомления о зачислении средств.

Если же деньги действительно поступили на счёт, следует связаться напрямую с банком и уведомить их о случившемся. Там обязаны будут зарегистрировать ваше обращение и провести проверку. На это время в милиции призвали придерживаться двух важных правил, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не потерять собственные средства:

не тратить чужие деньги до выяснения всех обстоятельств - их расходование может быть расценено как незаконное обогащение,

не возвращать эти деньги самостоятельно, даже если вам позвонит предполагаемый владелец и попросит их вернуть - для сохранности вашего счёта все операции лучше проводить при посредничестве банка.

Кроме того, в милиции рекомендовали в подобных случаях сохранять все возможные записи и контакты с человеком, который предположительно сделал вам ошибочный перевод - это может понадобиться для дальнейших разбирательств.

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