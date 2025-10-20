Могут ли белорусам отключить свет, если не заплатили за воду? Адвокат пояснила, что по закону

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.10.2025 15:50 , Обновлено: 20.10.2025

Адвокат Могилевской областной коллегии Алина Баянова ответила на вопрос, могут ли коммунальные службы отключить белорусам электричество из-за долга, например, за воду.

«Нет, наличие задолженности повлечет приостановление оказания только тех жилищно-коммунальных услуг, по которым имеется задолженность», — заявила юрист.

По ее словам, служба ЖКХ также не может отключить даже электричество, если задолженность не превышает оплаты за услугу за два и более расчетных периода.

МинЖКХ предложило запретить выселять некоторых белорусов из жилья

И здесь есть ограничения: сначала коммунальники должны прислать письменное предупреждение и подождать 5 дней. Кроме того, должник может доказать уважительные причины неуплаты — в этом случае услугу тоже не отключат.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе ЖКХ Минска опубликовали предупреждение о штрафах для белорусов, у которых в квартирах живут «пушистые друзья». Суммы и причины наказаний варьируются в зависимости от тяжести нарушения. Коммунальники даже напомнили о тюремных сроках в некоторых случаях.

В ЖКХ предупредили белорусов о штрафах до 1260 рублей за «пушистых друзей». Когда тюремный срок?

А еще ранее в ЖКХ Минска описали четкую градацию нарушений сроков уплаты за коммуналку и с какими последствиями сталкиваются белорусы, которые их допустили. В ведомстве уточнили, что дело может дойти до суда, но для этого должен пройти определенный срок.

В ЖКХ рассказали за сколько месяцев просрочки коммуналки белорусы попадают в суд. А когда отключат воду?