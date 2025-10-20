Могут ли белорусам отключить свет, если не заплатили за воду? Адвокат пояснила, что по закону
Адвокат Могилевской областной коллегии Алина Баянова ответила на вопрос, могут ли коммунальные службы отключить белорусам электричество из-за долга, например, за воду.
«Нет, наличие задолженности повлечет приостановление оказания только тех жилищно-коммунальных услуг, по которым имеется задолженность», — заявила юрист.
По ее словам, служба ЖКХ также не может отключить даже электричество, если задолженность не превышает оплаты за услугу за два и более расчетных периода.
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И здесь есть ограничения: сначала коммунальники должны прислать письменное предупреждение и подождать 5 дней. Кроме того, должник может доказать уважительные причины неуплаты — в этом случае услугу тоже не отключат.
Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе ЖКХ Минска опубликовали предупреждение о штрафах для белорусов, у которых в квартирах живут «пушистые друзья». Суммы и причины наказаний варьируются в зависимости от тяжести нарушения. Коммунальники даже напомнили о тюремных сроках в некоторых случаях.
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А еще ранее в ЖКХ Минска описали четкую градацию нарушений сроков уплаты за коммуналку и с какими последствиями сталкиваются белорусы, которые их допустили. В ведомстве уточнили, что дело может дойти до суда, но для этого должен пройти определенный срок.
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