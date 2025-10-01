В ЖКХ рассказали за сколько месяцев просрочки коммуналки белорусы попадают в суд. А когда отключат воду?

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Опубликовано: 01.10.2025 19:04 , Обновлено: 01.10.2025

В ЖКХ Минска описали четкую градацию нарушений сроков уплаты за коммуналку и с какими последствиями столкнутся белорусы, из Х допустившие. В ведомстве уточнили, что дело может дойти до суда, но для этого должен пройти определенный срок.

В ЖКХ напомнили, что платит за коммунальные услуги надо до 25 числа каждого месяца. А в случае просрочки пригрозили “широким перечнем мер по взысканию задолженности”.

Они делятся в зависимости даже не от суммы, а количества пропущенных платежей.

До двух месяцев

Если просрочка по “жировкам” допущена в пределах двух периодов, то белорусам придет напоминание с помощью автодозвона о необходимости оплаты с помощью автодозвона. Робот сообщит о сумме задолженности и сроках уплаты.

Также могут прийти лично, но уже не роботы, а сотрудники коммунальных служб для “разъяснительной беседы”. В некоторых случаях могут отправить и письменное предупреждение.

От двух до 6 месяцев

В случае просрочки оплаты коммуналки от двух до 6 месяцев могут отключить некоторые услуги, но только после вручения предупреждения. Коммунальники также могут оформить исполнительную надпись - т.е. выставить счёт на оплату, который могут списать с карт провинившихся автоматически.

Кстати, затраты, связанные с возобновлением оказания коммунальных услуг, возмещаются гражданином, проживающим в жилом помещении “в соответствии с калькуляцией, составляемой организацией, предоставляющей коммунальные услуги”. Т.е. платить придется ещё и за подключение, а не только просроченную задолженность.

От шести месяцев

Если все предыдущие меры не сработали, то ЖЭС после 6 месяцев ожидания может подать в суд на должников. И тут последствия могут быть самыми плачевными: вплоть до выселения из квартиры (если она арендная или это общежитие). А на собственников жилья, допустивших просрочку, могут подать в суд на отчуждение квартиры для продажи на публичных торгах.

Впрочем, в ЖКХ признались, что самый действенный способ - это звонок робота по автодозвону.