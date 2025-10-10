В ЖКХ предупредили белорусов о штрафах до 1260 рублей за "пушистых друзей". Когда тюремный срок?

Опубликовано: 10.10.2025 13:01 , Обновлено: 10.10.2025

В пресс-службе ЖКХ Минска опубликовали предупреждение о штрафах для белорусов, у которых в квартирах живут "пушистые друзья". Суммы и причины наказаний варьируются в зависимости от тяжести нарушения. Коммунальники даже напомнили о тюремных сроках в некоторых случаях.

В ЖКХ рассказали, что при наличии в квартире кошки или собаки владельцы обязаны зарегистрировать питомца в течение трёх дней с момента его появления. Там утверждают, что процедура бесплатная и для неё нужен только паспорт.

Для тех, кто этого не сделает, предусмотрен штраф до 15 базовых величин (630 рублей). Правда, в ЖКХ не уточнили, как коммунальники будут проверять наличие “пушистых друзей” в квартирах и планируют ли какие-то особенные рейды.

Зато в пресс-службе ведомства рассказали, что наказания будут куда строже, если питомец причинит кому-то вред. Причём неважно — кошка это или собака.

За ущерб здоровью или имуществу других людей владельцу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей). В особо тяжёлых случаях может идти речь даже об общественных работах или административном аресте.

“Если питомца натравили для устрашения или причинения вреда, это уже квалифицируется как хулиганство. Дальнейшее наказание зависит от тяжести последствий”, — уточнили в ЖКХ.

За такое поведение хозяевам домашних животных грозит до 6 лет лишения свободы за лёгкие и средние повреждения, и от 4 до 15 лет — за тяжёлые.

Вывод для белорусов в связи с таким напоминанием прост — старайтесь держать своих агрессивных котов подальше от гостей и уж точно не пытайтесь их натравливать на нападение. Владельцам собак советуем тоже.

Кстати, с 1 января 2025 года в Беларуси заработал новый закон “Об ответственном обращении с животными”, который предусматривает ряд новаций не только для пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных, но и для рядовых владельцев домашних питомцев. Подробнее читайте ниже по ссылке:

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