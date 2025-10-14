МинЖКХ предложило запретить выселять некоторых белорусов из жилья

Опубликовано: 14.10.2025 10:58 , Обновлено: 14.10.2025

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) вынесло на общественное обсуждение законопроект об изменении Жилищного кодекса Беларуси. В случае его принятия в стране изменятся правила выселения белорусов из жилого помещения при определённых жизненных обстоятельствах. Узнали подробности.

В обосновании к законопроекту, который МинЖКХ выложило для общественного обсуждения на Национальный правовой интернет-портал, указывается “правовая неопределенность” действующих положений статьи 89 Жилищного кодекса Беларуси. Она касается выселения людей, проживающих в доме или квартире, по требованию нового собственника жилого помещения. В МинЖК усмотрели в законодательстве “конституционно-правовой пробел”, который и предложили устранить.

В частности, предлагается защитить права членов семьи прежнего собственника при наследовании жилья, исходя из принципов “социальной справедливости. За ними предлагается оставить права и обязанности по пользованию жильём в том же объёме, что и до наследования. То есть если законопроект будет одобрен и принят в предложенном виде, наследник жилья не сможет выселить членов семьи прежнего собственника без веских оснований.

Их можно будет признать “утратившими право владения и пользования” жильём лишь в случае, если они сами переедут на новое место жительства или перестанут платить за коммуналку. В этом случае наследник будет иметь право требовать их выселения.

Кроме того, в законопроекте предлагается более чётко прописать права граждан, которым предоставлено право пожизненного пользования жилым помещением или определенной его частью по завещанию. Их выселять, согласно законопроекту, можно будет лишь в случае нарушения правил пользования жилым помещением.

Также в законопроекте уточняется статус “бывших” членов семьи. Это касается ситуаций с брачным договороме или соглашение - при наличии такого пункта в нём за бывшими супругами также должно сохраняться право на проживание, несмотря на смену собственника.

[inf]Публичное обсуждение законопроекта проводится с 14 по 24 октября 2025 года. Для замечаний и комментариев к документу потребуется официальная регистрация на Правовом форуме. [/inf]