МТС, life:) и А1 ввели изменения по тарифам и интернет-трафику. Кому повезло, а кому придется платить больше?
Мобильные операторы объявили, что в августе клиентов ждут новшества: они касаются как изменений стоимости тарифов, так и условий предоставления интернет-трафика.
Так, А1 с 11 августа для абонентов фиксированной связи, подключенных по технологии GPON, уровняет входящую и исходящую скорость интернет-соединения.
«Увеличение исходящей скорости смогут оценить пользователи всех тарифных планов фиксированного интернета — как действующих, так и архивных. Обновление коснется всех абонентов из числа физических лиц, пользующихся интернетом А1 по технологии GPON», — отметилив пресс-службе оператора.
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А life:) с 22 августа повысит стоимость тарифного плана «Старт» до 4,5 рубля в месяц (сейчас — 3,9 рубля), «Безлимит стандарт» — до 13,9 рубля (сейчас — 11,9 рубля).
Абонплата вырастет на 1 рубль на тарифах «Бесконечный» (до 15,9 рублей), «Бесконечный+» (до 19,9 рубля), «Бесконечный Pro», «Всё включено», Play (до 24,9 рубля).
Также оператор пересмотрит тарифы на дополнительные пакеты интернет-трафика и на услуги в роуминге.
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Что касается компании МТС , тоона объявила,что с 12 августа вступит в силу порядок добросовестного использования мобильного интернет-трафика. Оператор может изменять скорость интернет-соединения до конца месяца, если клиент превысил лимит по предоставленному трафику “из-за недобросовестного использования”. Что конкретно имеется ввиду под недобросовестным использованием, не поясняется.
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