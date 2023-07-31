МТС и А1 ввели новые тарифы и условия продажи. Кого обрадовали?

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Опубликовано: 31.07.2023 17:28 , Обновлено: 31.07.2023

Мобильные операторы ввели для своих клиентов новшества: речь идет про роуминг и приобретение некоторого нового оборудования.

Так, в МТС для своих клиентов запустили новые предложения по интернет-трафику в роуминге: «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+». По этим тарифам в течение 30 дней абоненту будут доступны 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости в роуминге.

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«Предложение “5 ГБ за границей” действует на территории 16 государств. В их число входят такие популярные направления, как Турция, Польша, Грузия, Израиль, Китай, Россия и другие, — сообщили в МТС. — Услуга “5 ГБ за границей+” дает возможность пользоваться мобильным интернетом в Болгарии, Венгрии, Словакии, Черногории и Чехии, а также в странах, в которых доступна услуга “5 ГБ за границей”».

Стоимость услуги «5 ГБ за границей» — 33 рубля, а «5 ГБ за границей+» — 45 рублей.

А компания А1 запустила продажу роутеров и ТВ-приставок в рассрочку на три года. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые абоненты компании, которые пользуются услугами связи.

“Теперь клиент с легкостью сможет получить роутеры и ТВ-приставки в собственность, выбирая для себя наиболее выгодные и комфортные условия рассрочки”, – отметили в компании.

Кроме того, А1 перевел в архив тарифные планы «Мобильный кабинет», «Трансляция ТВ бизнес», «Трансляция ТВ бизнес 2.0», «Трансляция ТВ бизнес 3.0». При этом сообщается, что обслуживание действующих абонентов продолжится.

Напомним, ранее Телеграф писал, что А1 поменял тарифы:

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