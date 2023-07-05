Белтелеком обвинил оператора А1 в потере своей прибыли. Что теперь грозит сотовому оператору?

Опубликовано: 05.07.2023 13:04 , Обновлено: 05.02.2025

Ведущая белорусская телекоммуникационная компания "Белтелеком" обвинила мобильного оператора "А1" в установлении демпинговых тарифов на услуги электросвязи, из-за которых она якобы потеряла тысячи клиентов и сотни тысяч рублей. В деле пришлось разбираться специальной комиссии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которая недавно обнародовала результаты расследования.

Как следует из выписки из решения комиссии МАРТ, опубликованной на сайте ведомства, причиной для разбирательства стала рекламная акция компании “А1”, запущенная в июне 2021 года. Тогда новые абоненты компании могли бесплатно получить услуги мобильной связи на определённый период при выполнении ряда условий. Такие “бесплатные” тарифы в государственной компании назвали “экономически обоснованными”.

В “Белтелекоме” расценили предложения мобильного оператора как “злоупотребление доминирующим положением” на рынке услуг сотовой связи “путем установления монопольно низких тарифов”. Компания пожаловалась в МАРТ, заявив, что в результате такого маркетингового хода конкурента “Белтелеком” потерял порядка 13 940 абонентов, и недополучил как минимум 400 тысяч белорусских рублей выручки.

В ходе расследования специалисты МАРТ проанализировали тарифные планы компании “А1”, изучили себестоимость услуг, а также сравнили изменение абонентской базы за указанный период как у “Белтелекома” и “А1”, так и у других белорусских операторов связи - “МТС” и “Life:)”. Оказалось, что с октября 2020 года по январь 2022 года количество абонентов и конкурентов “Белтелекома” либо выросло, либо незначительно сократилось.

Исходя из этого, а также ряда других причин, МАРТ посчитало компанию “А1” не виновной в нарушении антимонопольного законодательства.