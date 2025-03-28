МНС Беларуси разрешило не ставить на все городские маршрутки терминалы для карт. Введут QR-коды для оплаты?

Опубликовано: 28.03.2025 16:15 , Обновлено: 28.03.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) выпустило разъяснение, которое, похоже, позволит владельцам маршрутных такси избежать обязательной установки к 1 ноября 2025 года классических платёжных терминалов для банковских карт. Вместо этого, как следует из публикаций, достаточно будет предложить оплату через QR-код с использованием мобильных приложений.

Дело в том, что постановление № 924/16 потребовало от городских перевозчиков использовать «платёжные терминалы». Долгое время под этим понимали именно аппарат для приёма банковских карт. Однако МНС в своём разъяснении предложило иную трактовку.

По версии налоговиков, когда пассажир сканирует QR-код своим смартфоном через мобильное приложение (например, «Оплати»), чтобы оплатить проезд, то сам смартфон пассажира вместе с установленным на нём приложением в этот момент и является тем самым «платёжным терминалом», который требует закон.

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«Таким образом, — заключили в МНС, — выполнение обязанности по использованию платёжного терминала не подразумевает обязательное приобретение и использование платёжного терминала [в виде отдельного устройства], поскольку выполнение данной обязанности предполагает возможность использования, в том числе, программного обеспечения, позволяющего принимать безналичные платежи».

Перевозчики, которые уже используют системы оплаты по QR-коду вроде «Оплати» или аналогичные, теперь могут считать, что выполнили требование закона об обязательном наличии терминала, рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску. Покупать и обслуживать отдельный аппарат для банковских карт им, по логике МНС, необязательно.

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В разъяснениях и советах, появившихся в сети вслед за публикацией МНС, перевозчикам уже порекомендовали в таком случае «вежливо и культурно разъяснять», что принимаются только наличные или оплата через конкретное QR-приложение, а терминала для банковских карт у них нет.

По сути, пассажирам, возможно, придётся устанавливать специальные приложения или всегда иметь при себе наличные. Хотя безналичный расчёт доступен, возможность оплачивать проезд обычной банковской картой во многих маршрутках, по всей видимости, не станет повсеместной.

В столичной налоговой в связи с этим выразили надежду, что перевозчики, которые «честно ведут дела», в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их клиент мог рассчитаться за проезд «любым вариантом, предусмотренным законодательством страны».

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, что белорусские городские перевозчики регулярно анонсируют возможность оплаты проезда банковскими картами. Не так давно об этом объявили в Могилёве.

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