В Могилёве разрешили оплачивать поездки в транспорте банковской картой. Но не везде

Опубликовано: 07.02.2025 18:07 , Обновлено: 07.02.2025

С сегодняшнего дня, 7 февраля, в Могилёве запустили новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Заместитель председателя облисполкома Геннадий Денгалёв сообщил, что для этого понадобится лишь банковская карта, на счету которой, естественно, есть деньги. Правда, пока такая возможность предусмотрена лишь для троллейбусных маршрутов. В автобусах Могилёва всё по старинке.

Для того, чтобы оплатить проезд, нужно зайти в троллейбус и приложить к специальному устройству — валидатору — платёжную карточку любого банка. После звукового сигнала и зелёного маячка с неё спишут 80 копеек. Также пассажиры могут использовать мобильные телефоны с установленным приложением “Белкарт Pay”. Комиссия при этом не взимается.

В случае, если на “пластике” не хватает денег, на экране валидатора появится сообщение «Отклонено». К слову, оплатить проезд в троллейбусах Могилёва можно картой любого белорусского банка платёжных систем “Белкарт”, Visa и Mastercard, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”. Бумажный чек устройство не выдаст, а при проверке оплаты контролёр попросит приложить карту к специальному мобильному устройству (оно должно показать, оплатили вы проезд или нет).

А как же бумажные талончики?

По словам генерального директора ОАО «Могилёвоблавтотранс» Дмитрия Зубриновича, для удобства пассажиров первое время в троллейбусах с валидаторами будут сохранены все виды оплаты: проездные билеты, разовые талончики и оплата посредством QR-кода. К слову, валидаторы для оплаты установлены на 95 троллейбусах города, заверили на предприятии.

Ранее Telegraf.news писал, что в феврале 2024 года в Гомеле стартовал аналогичный проект по оплате проезда в общественном транспорте. Правда, только на одном маршруте. Тогда директор Департамента маркетинга и PR “СберБанка” Евгения Кильпеляйнен заявила, что если жители Гомеля станут активно пользоваться сервисом, «проект будет масштабирован».

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Также мы рассказывали, что Совет министров Беларуси и Национальный банк страны своим постановлением №704/22 от 26 сентября обязали устанавливать и использовать карточные платёжные терминалы в городских маршрутках. Однако нововведение начнет действовать только 1 ноября 2025 года.

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