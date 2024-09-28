Когда можно будет оплатить картой? Совмин и Нацбанк обязали белорусских маршрутчиков установить платежные терминалы
Совет Министров Беларуси и Национальный банк страны своим постановлением № 704/22 от 26 сентября обязали устанавливать и использовать карточные платежные терминалы в городских маршрутках. Однако нововведение начнет действовать 1 ноября 2025 года.
Так, документ Совмина и Нацбанка дополняет “Перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают и используют карточные платежные терминалы” - это приложение к постановлению правительства и регулятора от 6 июля 2011 года.
В перечень вносится позиция “Городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2”, к которым и относятся маршрутки.
[info_b]С полным текстом постановления Совмина и Нацбанка можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]
Пока же оплатить проезд в маршрутке можно либо наличными, либо через специальное банковское приложение. После вступления в силу нововведения оплата должна стать доступна с помощью карточки.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило регламенты административных процедур, связанных с включением данных в госреестр автомобильных пассажирских перевозок, который был запущен этим летом. Среди прочего ведомство установило и размер госпошлины, которую в скором времени придется платить перевозчикам за внесение информации в новый реестр.
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