Когда можно будет оплатить картой? Совмин и Нацбанк обязали белорусских маршрутчиков установить платежные терминалы

Опубликовано: 28.09.2024 18:11 , Обновлено: 28.09.2024

Совет Министров Беларуси и Национальный банк страны своим постановлением № 704/22 от 26 сентября обязали устанавливать и использовать карточные платежные терминалы в городских маршрутках. Однако нововведение начнет действовать 1 ноября 2025 года.

Так, документ Совмина и Нацбанка дополняет “Перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают и используют карточные платежные терминалы” - это приложение к постановлению правительства и регулятора от 6 июля 2011 года.

В перечень вносится позиция “Городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2”, к которым и относятся маршрутки.

[info_b]С полным текстом постановления Совмина и Нацбанка можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Пока же оплатить проезд в маршрутке можно либо наличными, либо через специальное банковское приложение. После вступления в силу нововведения оплата должна стать доступна с помощью карточки.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило регламенты административных процедур, связанных с включением данных в госреестр автомобильных пассажирских перевозок, который был запущен этим летом. Среди прочего ведомство установило и размер госпошлины, которую в скором времени придется платить перевозчикам за внесение информации в новый реестр.

Сколько придётся платить белорусским перевозчикам за регистрацию в новом госреестре? Минтранс утвердил тарифы