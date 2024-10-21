Смогут ли белорусы расплачиваться наличными в маршрутках после установки терминалов? В МАП объяснили

Опубликовано: 21.10.2024 12:57 , Обновлено: 21.10.2024

В сентябре этого года Совет министров Беларуси и Национальный банк обязали устанавливать в городских маршрутках платёжные терминалы, чтобы люди могли расплатиться картой. Несмотря на то, что нововведение начнет действовать 1 ноября 2025 года, белорусы уже задаются вопросом, останется ли прежний способ — оплата наличными.

В Международной ассоциации перевозчиков Беларуси объяснили, что через год пассажирам общественного транспорта, а именно — маршруток, станет удобнее. Ожидается, что после установки в каждом авто банковского терминала оплатить проезд можно будет как наличными, так и картой.

«Введение данной нормы не исключает возможность осуществлять расчёты за оказанные услуги по перевозке пассажиров наличными деньгами и предоставляет право потребителю производить оплату с использованием как банковских платёжных карточек, так и иного платёжного инструмента (например, QR-кодов)», — отметила заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Тарасевич.

Ранее Telegraf.news писал, что Межрегиональная ассоциация перевозчиков рассказала, при какой температуре за окном водители обязаны включать отопление в салоне. Оказывается, в большинстве своём это делается по запросу пассажиров, однако существуют правила автомобильных перевозок, в которых указан конкретный показатель.

При какой температуре в маршрутках должны включать печку? В Ассоциации перевозчиков ответили белорусам