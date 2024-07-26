В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года

Опубликовано: 26.07.2024 09:58 , Обновлено: 26.07.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. По его словам, в Республике ежегодно утверждается "тарифная тетрадь", которая определяет "возможное увеличение" цен на товары и услуги, регулируемые государством.

По словам министра, во второй половине 2024 года “запланировано подорожание” подакцизных товаров, а также услуг ЖКХ и транспорта. По всем остальным позициям ожидается, что госорганы цены не повысят, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”. Напомним, к группе подакцизных товаров, в первую очередь, относятся сигареты и алкоголь. Помимо этого, согласно ст. 150 Налогового кодекса Беларуси, в список входят:

спирт;

автомобильный бензин и дизельное топливо;

моторные масла;

жидкости для электронных сигарет и сами сигареты, а также системы для потребления табака (например, кальяны);

нюхательный табак;

нефть и др.

[info_b] Акцизы – это косвенный налог, который устанавливается на определённые виды товаров массового потребления. Акцизы по умолчанию включены в цену, поэтому считается, что их плательщики — это конечные потребители, хотя, как правило, они ими не признаются.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. Так, уже с 1 августа 2024 года вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки и доплаты, размер которых привязан к этому показателю. Посмотрели, какое повышение доходов ожидает отдельные категории белорусов в следующем месяце.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?