Минтруда сняло ограничения для работающих в Беларуси иностранцев ещё по 6 специальностям

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Опубликовано: 21.12.2024 10:49 , Обновлено: 21.12.2024

Министерство труда и соцзащиты расширило перечень рабочих специальностей и должностей служащих, на которые с 1 января 2025 года смогут устраиваться иностранцы. Теперь им, а также лицам без гражданства, не имеющим официального разрешения на постоянное проживание в Беларуси, будут доступны ещё 3 новые рабочие специальности и 3 новых должности служащих.

Новый перечень профессий рабочих и должностей служащих, на которые белорусские компании и организации смогут в 2025 году принимать иностранцев (без учета ограничений по защите национального рынка труда), закреплён в ведомственном постановлении №99, опубликованном 21 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Итак, иностранцам с 1 января в Беларуси разрешат работать также:

монтером пути,

продавцом,

слесарем-сантехником,

инженером-электроником,

техником,

электромехаником.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Роман Головченко в октябре прошлого года, выступая перед депутатами в парламенте, заявил, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал «сбалансировать» ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

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В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко весной этого года на совещании по развитию промышленности во Дворце Республики высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли и предложил решить проблему за счёт пенсионеров.

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Шагом в этом направлении стал президентский указ № 402 “О социальной поддержке”, согласно которому с 1 января 2025 года работающие пенсионеры смогут получать 100% своей пенсии и 100% своего заработка, а не часть, как сейчас.

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