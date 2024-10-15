Минтруда предложило белорусским пенсионерам платить за доставку пенсий. Это как?

Опубликовано: 15.10.2024 14:59 , Обновлено: 15.10.2024

Министерство труда и социальной защиты предложило скорректировать условия доставки пенсий в Беларуси. Новации прописаны в законопроекте, который во вторник, 15 октября, глава ведомства Наталия Павлюченко представила на совещании у президента. Среди прочего в министерстве предложили белорусским пенсионерам платить за доставку пенсий, но лишь в определённых случаях.

Речь идёт о тех пенсионерах, которые не хотят получать деньги на банковскую карту, а хотят вернуться к более привычному для многих способу - выдаче на почте или вовсе с доставкой на дом.

Такой возможности 1 июля 2024 года лишили многих пенсионеров младше 70 лет, проживающих в Минске, городах областного подчинения и районных центрах, обязав их всех завести банковские карты.

Как сообщила Наталия Павлюченко, вернуться к старым способам получения пенсий эти белорусы смогут на “возмездных условиях”, если предложенный ведомством законопроект будет одобрен всеми инстанциями. По словам министра, в этом случае пенсионерам предложат оплатить доставку пенсии до почтового отделения или на дом почтальоном. Плату за эту услугу в Минтруда пообещали взимать с пенсионеров небольшую - порядка 6-8 рублей , передало госагентство БЕЛТА.

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Ранее Telegraf.news рассказал, Министерство труда и социальной защиты также предложило снять ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров. Если новый законопроект будет принят, работник даже после выхода на пенсию сможет получать пенсию по возрасту в полном объёме в дополнение к 100%-ной зарплате.

Минтруда предложило снять ограничения по размеру пенсий для работающих белорусских пенсионеров