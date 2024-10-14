«Беларусбанк» разрешил оформлять пенсионную карточку не выходя из дома

Опубликовано: 14.10.2024 12:46 , Обновлено: 14.10.2024

"Беларусбанк" объявил, что с 14 октября у пенсионеров появилась возможность оформить платёжную банковскую карту не выходя из дома. В пресс-службе добавили, что открыть счёт и заказать к нему "пластик" можно при помощи Интернет-банкинга, куда впоследствии будет приходить пенсия.

Оформление карты в режиме онлайн доступно клиентам банка как пенсионного возраста (сейчас это 58 лет для женщин и 63 года для мужчин), так и тем, кому осталось не больше трёх месяцев до его достижения. Программа в автоматическом режиме проверит, сколько лет желающему получить карту, отметили в “Беларусбанке”.

При этом если у клиента есть право стать обладателем карты до достижения общеустановленного пенсионного возраста, например, имеется удостоверение инвалида, белорусу нужно обратиться в любое отделение банка. То есть в этом случае оформить счёт в режиме онлайн не получится.

А что в других банках?

Интересно, что новая функция “Беларусбанка” — не новость. Например, у многих коммерческих финучреждений такая возможность была и раньше. Так, клиенты “Альфа-Банка” могут оформить карту в специальном приложении не выходя из дома, после чего “пластик” должны прислать по почте.

“Оформление платёжных карточек возможно в любом отделении банка или онлайн в приложении INSNC. Для этого нужно скачать мобильное приложение, пройти регистрацию и выбрать подходящее предложение по платёжным картам”, — отметили в “Альфа-Банке” и добавили, что весь процесс займёт “несколько кликов”.

Аналогичная опция есть и у “Приорбанка”. Там также можно заполнить все необходимы документы на оформление карты в приложении, после чего выбрать формат доставки “по почте”. Её обещали прислать в течение 7 рабочих дней.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” рассказали о новой опции, которая заключается в возможности положить деньги на счёт без использования платёжной карты. Более того, в финучреждении обратили внимание, что отныне подобным образом можно гасить кредиты — также без обращения в отделение.

Один из банков Беларуси разрешил пополнять карту наличными без самой карты. Это как?