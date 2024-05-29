В Минтруда перечислили 8 банков, где белорусы должны оформить счёт для получения пенсий и пособий с 1 июля
В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, что с 1 июля изменится порядок выплат пенсий и пособий для некоторых категорий белорусов. Другими словами, многие уже не смогут получать деньги на почте. Для того, чтобы это делать через банк, нужно до 10 июня открыть базовый счёт в одном из восьми отделений.
В Минтруда обратили внимание, что до 10 июня получателям соцвыплат нужно выбрать один из восьми банков, перечисленных ниже, взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и прийти в банк. Там необходимо обратиться к специалисту и сказать, что вам нужно открыть базовый счёт. Сделать это можно в отделениях:
- “Беларусбанка”;
- “Приорбанка”;
- “Белагропромбанка”;
- “Сбербанка”;
- “Белгазпромбанка”;
- “Белинвестбанка”;
- “Белвнешэкономбанка”;
- “Банка Дабрабыт”.
В Минтруда добавили, что после оформления заявления в любом из банков его автоматически передадут в органы социальной защиты. То есть идти самому туда не нужно, сообщило информагентство “БелТА”. Кроме того, оформлять банковскую карту и учиться пользоваться банкоматам пенсионерам также необязательно. Другими словами, счёт для получения социальных выплат может быть открыт как с выпуском карточки, так и без неё.
“Социальные выплаты, зачисленные на счёт в банке, можно получить в кассах отделения банка — непосредственно в “окошке”, без использования карточки”, — обратила внимание начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова.
Кого затронут нововведения?
В Минтруда сообщили, что это коснётся пожилых людей:
- проживающих в Минске;
- городах областного подчинения;
- районных центрах.
Исключения сделали для белорусов старше 70 лет и инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию или пособие через почту или банк – по выбору.
Почему ввели изменения?
В ведомстве рассказали, что ежегодно ФСЗН тратит десятки миллионов рублей на выплату пенсий через почту или с доставкой на дом.
«Из бюджета Фонда социальной защиты населения ежегодно направляются значительные ресурсы на доставку пенсий – на дом и через почтовые отделения. В 2023 году эта сумма составила порядка 114 миллионов рублей. При этом получение пенсии доступно и в банке, который такую услугу ФСЗН оказывает бесплатно», — пояснили в Минтруда.
Там напомнили, что банки стали привычным для белорусов способом получения средств, “ведь заработная плата также выплачивается через банковские карт-счета”. С учётом этого после выхода на пенсию около 70% граждан также предпочитают получать пенсию через банки, пояснили в Минтруда. Также чиновники утверждают, что деньги, сэкономленные на доставке пенсий, направят «на повышение социальных выплат».
В Минтруда объяснили изменения выплат пенсий белорусам с июля 2024 года. В чем нюанс?