Минтруда пообещало повысить базовую ставку и поднять пенсии белорусам. Когда?

Опубликовано: 17.06.2024 07:55 , Обновлено: 17.06.2024

Новый руководитель Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о планах ведомства по повышению зарплат и пенсий белорусов. По её словам, в настоящее время Минтрда совместно с Министерством финансов работают над вторым этапом планового повышения, который наметили на второе полугодие 2024 года.

Выступая в эфире гос телеканала “Беларусь 1” 16 июня, новый министр труда и соцзащиты сообщила, что в ближайшие полгода белорусов ждут и поэтапные прибавки к зарплатам, и плановое повышение пенсий.

Павлюченко напомнила, что с 1 января 2024 года в Беларуси подняли базовую ставку, которая регламентирует отплату труда работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к ним по оплате к бюджетникам. Она единовременно выросла на 6,4% - с 235 до 250 рублей. По словам министра, базовую ставку планируют повысить ещё раз.

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Кроме того, Павлюченко пообещала продолжить повышать стимулирующие выплаты во всех отраслях бюджетной сферы, на которые в бюджете заложено более 1,6 млрд рублей.

“Отдельные министерства, например Министерство образования и Министерство труда и социальной защиты, по курируемым отраслям работают по дополнительному увеличению отдельным категориям работников стимулирующих выплат”, - пояснила министр.

По поводу повышения пенсий Павлюченко сообщила, что Минтруда совместно с Минфином в настоящее время производят “финансовые экономические расчеты”, чтобы “определить возможность второго этапа повышения” в 2024 году. По её словам, в рамках первого этапа повышения за последние 5 месяцев пенсии уже повысили “на 117,6% в номинальном выражении”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты Евразийского банка развития в конце мая этого года прокомментировали рост заработных плат белорусов в апреле. Экономические обозреватели отметили, что рост зарплат за месяц ускорился, и объяснили, как это может отразиться на ценах для потребителей.

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