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Совмин решил выделить ещё 10,5 млн рублей на зарплаты медикам. Какие расходы Минздраву урезал?

Совмин решил выделить ещё 10,5 млн рублей на зарплаты медикам. Какие расходы Минздраву урезал?
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Совет министров поручил Минфину перераспределить бюджет Минздраву - дополнительно увеличить зарплаты медикам в 2023 году на общую сумму в 10,5 млн рублей, соразмерно сократив при этом другие расходы ведомства.

Как следует из постановления Совмина, опубликованного17 ноября на Национальном правовом интернет-портале, перераспределение республиканского бюджета, выделенного Минздраву, проведут “для обеспечения оплаты труда”. Статью расходов “медицинская помощь населения” по функциональной классификации увеличат за счёт сокращения другой статьи - “другие вопросы в области здравоохранения”.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения изменило размеры стимулирующих выплат для некоторых медицинских работников, а для некоторых — ввело новые доплаты.

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Кроме того, правительство Беларуси запланировало очередное повышение размера базовой ставки, которая берётся за основу для расчета заработной платы работников бюджетной сферы в стране. С 1 января 2024 года базовая ставка вырастет на 15 рублей — до 250 рублей.

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На днях премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в 2024 году из консолидированного бюджета на здравоохранение будет выделено 11,5 млрд рублей, подчеркнув, что “страна не жалеет средств ни на здравоохранение, ни на образование”.

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