Минтруда пообещало 30%-ный рост зарплат в сфере соцобслуживания в Беларуси. Кому добавят по 235 рублей?

Опубликовано: 11.01.2025 15:54 , Обновлено: 11.01.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси 11 января рассказало, как должна измениться заработная плата работников сферы социального обслуживания с 1 января 2025 года. Согласно расчётам ведомства, по сравнению с 2024 годом она должна подрасти более чем на 30%. Там также назвали средние суммы доплат работникам этой сферы в рублях.

Зарплаты работникам соцобслуживания официально подняли с 1 января. Повышение зарплат и надбавок анонсировал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов ещё в ноябре 2024 года. Теперь Минтруда расписало, сколько анонсированное повышение составит в рублях для конкретных работников.

[info_b]Увеличение заработка связано в том числе и с повышением базовой ставки, которую с 1 января 2025 года подняли на 17 рублей - до 270 рублей.[/info_b]

Так, работникам учреждений социального обслуживания повысили следующие надбавки:

за работу в сфере социального обслуживания - всем категориям работников до 80% базовой ставки, то есть в среднем прибавка к зарплате составит +235 рублей ,

, за особенности профессиональной деятельности - социальным работникам и помощникам по уходу до 25% (было 10%) оклада, то есть в среднем +48 рублей ,

, за характер труда специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим по распределению в бюджетных организациях - в течение срока обязательной отработки, до 20% оклада (было 10%), то есть в среднем +35 рублей ,

, за работу в сельской местности - руководителям и специалистам, до 20% (было 15%) , то есть +16 рублей .

В Минтруда подсчитали, с 1 января 2025 года заработная плата в среднем увеличится:

на 32% - у социальных работников;

на 37% - у помощников по уходу.

В ведомстве подчеркнули, что при дальнейшем росте базовой ставки размеры этих надбавок будут “соразмерно увеличиваться”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что доплаты отдельным категориям работников с 1 января предусмотрено и для педагогических работников. В Министерстве образования пообещали, что официальные зарплаты в этом году у этих работников должны подрасти в среднем на 15 - 39%.

Минобразования объявило о 39%-ном повышении зарплат белорусским учителям. Кому пообещали доплаты в 55% от оклада?