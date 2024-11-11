Министр финансов рассказал, кому в Беларуси в 2025 году повысят зарплаты и надбавки

Опубликовано: 11.11.2024 07:51 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, работникам каких сфер экономики в 2025 году точно можно ждать повышения зарплат, а также профессиональных надбавок.

Обеспечить рост зарплат работникам бюджетных сфер белорусское правительство планирует за счёт двух ключевых факторов - повышения базовой ставки, которая с 1 января 2025 года для бюджетников вырастет до 270 рублей, и увеличения отраслевых надбавок. Последние, по словам главы Минфина, “позволят выполнить те параметры, которые заложены в программу социально-экономического развития” на будущий год.

В интервью телеканалу “Беларусь 1” Селиверстов озвучил процентное соотношение зарплат работников основных бюджетных сфер экономики к уровню средней зарплаты по стране. В 2025 году правительство рассчитывает добиться следующих показателей:

врачи - 150% к средней зарплате,

учителя - 100%.

“Понятно, что зарплата в экономике растет и это соотношение снижается”, - отметил министр и пояснил, что на поддержание такого соотношения в бюджете на будущий год заложили дополнительные средства на увеличение отраслевых надбавок: порядка 180 млн рублей - на здравоохранение, более 500 млн рублей - на сферу образования.

[info_b]Согласно официальным данным Белстата, средняя номинальная зарплата белорусов в сентябре продолжила снижаться и упала ещё на 27,3 рубля, по сравнению с предыдущим месяцем (почти на 1,8% за два месяца). Средняя по стране сумма до вычета налогов и обязательных страховых взносов составила 2313,9 рубля . [/info_b]

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Дополнительные надбавки глава Минфина пообещал и следующим категориям работников:

соцработникам,

работников физкультуры и спорта,

работникам культуры.

Селиверстов также назвал ещё две приоритетные сферы экономики - это промышленность и сельское хозяйство, пообещав “импульс в этом направлении, чтобы был результат”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце октября первый заместитель премьер-министра Николай Снопков назвал размер зарплаты, который пообещали белорусам в 2025 году: средняя по стране - 2416 рублей, в бюджетном секторе - более 2000 рублей, то есть 83% к среднереспубликанскому уровню.

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В планах правительства, согласно заявлениям премьер-министра Беларуси Романа Головченко, увеличение доходов белорусов на 4%, а реальных зарплат – на 4,7%.

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