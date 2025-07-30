Минтруда пересчитало адресную соцпомощь и госсубсидии в Беларуси. Сколько и за что будут платить с 1 августа?

Опубликовано: 30.07.2025 11:11 , Обновлено: 30.07.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси пересчитало размеры государственной адресной социальной помощи, а также госсубсидий для безработных белорусов на организацию своего дела. Узнали, кому и сколько будут выплачивать органы соцзащиты с 1 августа.

С 1 августа изменяется размер сразу четырёх социальных выплат, на которые могут рассчитывать белорусские семьи в определённых жизненных ситуациях. Это связано с пересмотром критерия нуждаемости. Его рассчитывают как разницу между среднедушевым доходом семьи и установленной чертой бедности. Размеры пособий и сам критерий нуждаемости пересчитали в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Вот какие суммы озвучили в Минтруда:

Ежемесячное социальное пособие для семей с низким среднедушевым доходом (критерий нуждаемости с 1 августа - 487,72 рубля).

Ежемесячное социальное пособие для многодетных семей со среднедушевым доходом не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 560,88 рубля.

Единовременное социальное пособие для оказавшихся в трудной жизненной ситуации — 731,58 рубля.

Помощь продуктами питания для детей первых двух лет жизни для семей с доходом ниже критерия нуждаемости (487,72 рубля), а также при рождении двойни и более детей одновременно — независимо от уровня дохода.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены (для семей с детьми-инвалидами с IV степенью утраты здоровья, и инвалидов I группы.

В Минтруда пообещали денежную помощь белорусам, чьё жильё пострадало от непогоды. Узнали подробности

До 9748,4 рубля на свой бизнес

Также в связи с увеличением БПМ решили поднять госсубсидии на организацию своего дела. С 1 августа и до 31 октября 2025 года совершеннолетние безработные, зарегистрированные в Службе занятости, при предоставлении бизнес-плана на открытие собственного дела могут получить:

5364,92 рубля (11 БПМ) - в городах,

7315,8 рубля (15 БПМ) - в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах,

9748,4 рубля (20 БПМ) - при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Минтруда Беларуси озвучило суммы повышенных пособий и пенсионных доплат с 1 августа

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 августа Министерство труда и социальной защиты Беларуси также пересчитало суммы пособий на детей и доплат к пенсиям, привязанным к бюджету прожиточного минимума (БПМ), и пособий по уходу за ребенком до 3 лет, привязанные к размеру среднемесячной заработной платы.

Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%