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Минтруда Беларуси озвучило суммы повышенных пособий и пенсионных доплат с 1 августа

Минтруда Беларуси озвучило суммы повышенных пособий и пенсионных доплат с 1 августа
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси озвучило суммы повышенных пособий на детей и доплат к пенсиям, привязанным к бюджету прожиточного минимума (БПМ). С 1 августа его подняли на 5,4%. Новые размеры выплат будут действовать по 31 октября 2025 года, когда БПМ планируется пересмотреть в следующий раз.

Сам бюджет прожиточного минимума отличается для разных социально-демографических групп, но повышение коснётся каждой из них. Вот как изменились размеры БПМ с 1 августа по сравнению с 1 мая:

КатегорияБыло (с 1 мая)Стало (с 1 августа)Изменение в рублях
В среднем на душу населения462,58487,72+25,14
Трудоспособное население498,10523,92+25,82
Пенсионеры333,59357,03+23,44
Дети до 3 лет288,72301,50+12,78
Дети от 3 до 6 лет386,86406,10+19,24
Дети от 6 до 18 лет451,60476,97+25,37

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Как изменятся детские пособия с 1 августа?

Вслед за БПМ будут увеличены и размеры государственных пособий для семей с детьми, привязанные к этому экономическому показателю. По данным Минтруда, в Беларуси такие пособия выплачиваются более чем на 162 тыс. детей. Они также соразмерно вырастут на 5,4%.

Вид пособияБыло (руб.)Стало (руб.)Изменение
Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ)4 625,804 877,20+251,40
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ)6 476,126 828,08+351,96
Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ)462,58487,72+25,14
Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ)231,29243,86+12,57
Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ)231,29243,86+12,57
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ)323,81341,40+17,59
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ)462,58487,72+25,14
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ)555,10585,26+30,16
Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ)323,81341,40+17,59

[info_b]Кстати, увеличится с 1 августа и размер единовременной материальной помощи, которую органы соцзащиты выплачивают многодетным семьям для подготовки к школе. Её рассчитывают как 30% БПМ и с 1 августа она составит 146,3 рубля.[/info_b]

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Сколько будут доплачивать “возрастным” пенсионерам с 1 августа?

Ещё одна категория госпособий, которая подрастёт из-за повышения БПМ - “возрастные” доплаты пенсионерам. Их выплачивают тем, кто перешагнул 75-летний порог. В Беларуси таких, по данным Минтруда, более 540 тыс. человек. С 1 августа им будут доплачивать к пенсиям следующие суммы:

  • пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – плюс 91,45 рубля, инвалидам I группы – плюс 213,38 рубля,
  • пенсионерам от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – плюс 182,9 рубля, , инвалидам I группы – плюс 243,86 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 августа также подрастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет, привязанные к размеру среднемесячной заработной платы. Их пересматривают раз в полгода и с 1 августа они вырастут на 8,2%.

Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%

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