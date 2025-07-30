Минтруда Беларуси озвучило суммы повышенных пособий и пенсионных доплат с 1 августа
Министерство труда и социальной защиты Беларуси озвучило суммы повышенных пособий на детей и доплат к пенсиям, привязанным к бюджету прожиточного минимума (БПМ). С 1 августа его подняли на 5,4%. Новые размеры выплат будут действовать по 31 октября 2025 года, когда БПМ планируется пересмотреть в следующий раз.
Сам бюджет прожиточного минимума отличается для разных социально-демографических групп, но повышение коснётся каждой из них. Вот как изменились размеры БПМ с 1 августа по сравнению с 1 мая:
|Категория
|Было (с 1 мая)
|Стало (с 1 августа)
|Изменение в рублях
|В среднем на душу населения
|462,58
|487,72
|+25,14
|Трудоспособное население
|498,10
|523,92
|+25,82
|Пенсионеры
|333,59
|357,03
|+23,44
|Дети до 3 лет
|288,72
|301,50
|+12,78
|Дети от 3 до 6 лет
|386,86
|406,10
|+19,24
|Дети от 6 до 18 лет
|451,60
|476,97
|+25,37
Как изменятся детские пособия с 1 августа?
Вслед за БПМ будут увеличены и размеры государственных пособий для семей с детьми, привязанные к этому экономическому показателю. По данным Минтруда, в Беларуси такие пособия выплачиваются более чем на 162 тыс. детей. Они также соразмерно вырастут на 5,4%.
|Вид пособия
|Было (руб.)
|Стало (руб.)
|Изменение
|Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ)
|4 625,80
|4 877,20
|+251,40
|Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ)
|6 476,12
|6 828,08
|+351,96
|Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ)
|462,58
|487,72
|+25,14
|Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ)
|231,29
|243,86
|+12,57
|Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ)
|231,29
|243,86
|+12,57
|Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ)
|323,81
|341,40
|+17,59
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ)
|462,58
|487,72
|+25,14
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ)
|555,10
|585,26
|+30,16
|Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ)
|323,81
|341,40
|+17,59
[info_b]Кстати, увеличится с 1 августа и размер единовременной материальной помощи, которую органы соцзащиты выплачивают многодетным семьям для подготовки к школе. Её рассчитывают как 30% БПМ и с 1 августа она составит 146,3 рубля.[/info_b]
Сколько будут доплачивать “возрастным” пенсионерам с 1 августа?
Ещё одна категория госпособий, которая подрастёт из-за повышения БПМ - “возрастные” доплаты пенсионерам. Их выплачивают тем, кто перешагнул 75-летний порог. В Беларуси таких, по данным Минтруда, более 540 тыс. человек. С 1 августа им будут доплачивать к пенсиям следующие суммы:
- пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – плюс 91,45 рубля, инвалидам I группы – плюс 213,38 рубля,
- пенсионерам от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – плюс 182,9 рубля, , инвалидам I группы – плюс 243,86 рубля.
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 августа также подрастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет, привязанные к размеру среднемесячной заработной платы. Их пересматривают раз в полгода и с 1 августа они вырастут на 8,2%.
Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%