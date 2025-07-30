Минтруда Беларуси озвучило суммы повышенных пособий и пенсионных доплат с 1 августа

Опубликовано: 30.07.2025 07:26 , Обновлено: 30.07.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси озвучило суммы повышенных пособий на детей и доплат к пенсиям, привязанным к бюджету прожиточного минимума (БПМ). С 1 августа его подняли на 5,4%. Новые размеры выплат будут действовать по 31 октября 2025 года, когда БПМ планируется пересмотреть в следующий раз.

Сам бюджет прожиточного минимума отличается для разных социально-демографических групп, но повышение коснётся каждой из них. Вот как изменились размеры БПМ с 1 августа по сравнению с 1 мая:

Категория Было (с 1 мая) Стало (с 1 августа) Изменение в рублях В среднем на душу населения 462,58 487,72 +25,14 Трудоспособное население 498,10 523,92 +25,82 Пенсионеры 333,59 357,03 +23,44 Дети до 3 лет 288,72 301,50 +12,78 Дети от 3 до 6 лет 386,86 406,10 +19,24 Дети от 6 до 18 лет 451,60 476,97 +25,37

Как изменятся детские пособия с 1 августа?

Вслед за БПМ будут увеличены и размеры государственных пособий для семей с детьми, привязанные к этому экономическому показателю. По данным Минтруда, в Беларуси такие пособия выплачиваются более чем на 162 тыс. детей. Они также соразмерно вырастут на 5,4%.

Вид пособия Было (руб.) Стало (руб.) Изменение Единовременное пособие при рождении первого ребенка (10 БПМ) 4 625,80 4 877,20 +251,40 Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) 6 476,12 6 828,08 +351,96 Пособие женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (100% БПМ) 462,58 487,72 +25,14 Ежемесячное пособие семьям на детей 3-18 лет при воспитании ребенка до 3 лет (50% БПМ) 231,29 243,86 +12,57 Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ) 231,29 243,86 +12,57 Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% БПМ) 323,81 341,40 +17,59 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (I-II степень до 18 лет, III-IV степень до 3 лет) (100% БПМ) 462,58 487,72 +25,14 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (III-IV степень после 3 лет) (120% БПМ) 555,10 585,26 +30,16 Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет (70% БПМ) 323,81 341,40 +17,59

[info_b]Кстати, увеличится с 1 августа и размер единовременной материальной помощи, которую органы соцзащиты выплачивают многодетным семьям для подготовки к школе. Её рассчитывают как 30% БПМ и с 1 августа она составит 146,3 рубля.[/info_b]

Новость Телеграф

Сколько будут доплачивать “возрастным” пенсионерам с 1 августа?

Ещё одна категория госпособий, которая подрастёт из-за повышения БПМ - “возрастные” доплаты пенсионерам. Их выплачивают тем, кто перешагнул 75-летний порог. В Беларуси таких, по данным Минтруда, более 540 тыс. человек. С 1 августа им будут доплачивать к пенсиям следующие суммы:

пенсионерам в возрасте 75 -79 лет – плюс 91,45 рубля, инвалидам I группы – плюс 213,38 рубля,

пенсионерам от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – плюс 182,9 рубля, , инвалидам I группы – плюс 243,86 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 августа также подрастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет, привязанные к размеру среднемесячной заработной платы. Их пересматривают раз в полгода и с 1 августа они вырастут на 8,2%.

Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%