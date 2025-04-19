Минский горисполком повысил тарифы на поездки в пригородных автобусах. Сколько за 1 км?

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Опубликовано: 19.04.2025 11:06 , Обновлено: 19.04.2025

Минский горисполком своим решением № 1377 от 10 апреля 2025-го повысил тарифы на поездки в пригородных автобусах столицы. Документ опубликовали 19 апреля, а вступит в силу он 23-го.

Решение Мингорисполкома изменило предельные максимальные тарифы на пригородные перевозки. [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=R925o0138988” target=“_blank” rel=“noopener”] Подорожал [/link] 1 километр проезда, а именно:

на обычном пригородном маршруте стало 0,11 рубля (было 0,1),

на скоростных маршрутах - 0,13 рубля (было 0,12),

на экспресс-рейсах - 0,14 (было 0,13).

Соответственно, с увеличением стоимости проезда 1 км повысится цена всего билета от одного пункта к другому. Этим же документом Мингорисполком исключил тарифы на дополнительные рейсы в регулярном сообщении (было 0,12 рубля за 1 км проезда).

Последний раз эти тарифы изменяли в апреле 2022 года, то есть три года назад.

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Ранее Telegraf.news писал, что в начале апреля 2025-го Мингорисполком поднял цены на проезд в городском общественном транспорте. Талоны на одну поездку во всех видах транспорта подорожали на 10 копеек. Соответственно, выросла стоимость проездных.

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Также мы рассказывали, что на фоне новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек городские власти представили расчеты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

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