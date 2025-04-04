Власти Минска и ещё двух областей подняли цены на проезд в общественном транспорте. На сколько?

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Опубликовано: 04.04.2025 08:08 , Обновлено: 04.04.2025

Власти ещё трёх белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Подорожает проезд в том числе и в столице - как на наземном транспорте, так и в метро. Журналисты Telegraf.news узнали, на сколько вырастет цена на талоны и сколько придётся отдавать за проездные.

Помимо Минска об увеличении стоимости проезда также заявили власти Брестской и Гродненской областей. Новые цены на талоны закреплены в решениях Минского городского и областных исполкомов, которые 4 апреля были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Сколько будет стоить проезд в Минске с 10 апреля?

Талоны на одну поездку во всех видах транспорта подорожают на 10 копеек и уже с 10 апреля, когда вступает в силу решение городских властей, будут стоить:

на поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае - 0,95 рубля (было - 0,85 рубля),

там же при покупке талона у водителя — 1 рубль (было 0,90 рубля),

в метро — 1 рубль (было - 0,90 рубля).

Соответственно, подрастёт и стоимость всех видов проездных:

единый проездной на все виды транспорта на месяц — с 51,05 рубля до 56,97 рубля,

на 15 суток — с 26,89 рубля до 30,01 рубля,

на 10 суток — с 17,93 рубля до 20,01 рубля.

Кроме того, согласно решению городских властей, на 1 и 3 суток получат название “туристический”: стоимость суточного проездного составит 4,81 рубля, проездной на 3 суток обойдётся в 14,43 рубля.

А вот проездные на 2 суток, а также на 20, 50 и 100 поездок упраздняются.

[info_b]Подробнее с ценами на другие виды проездных в Минске, которые начнут действовать уже через 5 дней, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Как подорожает проезд в Брестской и Гродненской областях?

Цены на талоны в городском транспорте в Брестской и Гродненской областях также решили поднять на 10 копеек.Таким образом, уже с завтрашнего дня стоимость проезда составит:

в автобусах, троллейбусах на обычных и скоростных маршрутах - 0,90 рубля (было - 0,80 рубля ),

при покупке талона у водителя — 0,95 рубля (было - 0,85 рубля),

на экспрессных маршрутах — 1 рубль (было - 0,90 рубля).

Плату на проезд в пригороде областные власти также решили поднять:

на обычных маршрутах – с 0,10 рубля до 0,11 рубля,

на скоростных – с 0,12 рубля до 0,13 рубля,

на экспрессных – с 013, рубля до 0,14 рубля,

на дополнительных рейсах – с 0,12 рубля до 0,13 рубля за 1 км.

[info_b]С новыми ценами на различные виды проездных можно ознакомиться по следующим ссылкам:

для Брестской области - здесь,

для Гродненской области - здесь.[/info_b]

Ранее, как сообщал Telegraf.news, о повышении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами в регулярном сообщении объявили власти Минской и Могилевской областей. Таким образом, неизменными пока остаются тарифы лишь в Витебской и Гомельской областях, хотя подобные решения, как правило, областные власти принимают синхронно.

Проезд в транспорте на Минщине подорожал на 12%. Сколько теперь стоит проездной?