Власти Минска и ещё двух областей подняли цены на проезд в общественном транспорте. На сколько?
Власти ещё трёх белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Подорожает проезд в том числе и в столице - как на наземном транспорте, так и в метро. Журналисты Telegraf.news узнали, на сколько вырастет цена на талоны и сколько придётся отдавать за проездные.
Помимо Минска об увеличении стоимости проезда также заявили власти Брестской и Гродненской областей. Новые цены на талоны закреплены в решениях Минского городского и областных исполкомов, которые 4 апреля были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Сколько будет стоить проезд в Минске с 10 апреля?
Талоны на одну поездку во всех видах транспорта подорожают на 10 копеек и уже с 10 апреля, когда вступает в силу решение городских властей, будут стоить:
- на поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае - 0,95 рубля (было - 0,85 рубля),
- там же при покупке талона у водителя — 1 рубль (было 0,90 рубля),
- в метро — 1 рубль (было - 0,90 рубля).
Соответственно, подрастёт и стоимость всех видов проездных:
- единый проездной на все виды транспорта на месяц — с 51,05 рубля до 56,97 рубля,
- на 15 суток — с 26,89 рубля до 30,01 рубля,
- на 10 суток — с 17,93 рубля до 20,01 рубля.
Кроме того, согласно решению городских властей, на 1 и 3 суток получат название “туристический”: стоимость суточного проездного составит 4,81 рубля, проездной на 3 суток обойдётся в 14,43 рубля.
А вот проездные на 2 суток, а также на 20, 50 и 100 поездок упраздняются.
[info_b]Подробнее с ценами на другие виды проездных в Минске, которые начнут действовать уже через 5 дней, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Как подорожает проезд в Брестской и Гродненской областях?
Цены на талоны в городском транспорте в Брестской и Гродненской областях также решили поднять на 10 копеек.Таким образом, уже с завтрашнего дня стоимость проезда составит:
- в автобусах, троллейбусах на обычных и скоростных маршрутах - 0,90 рубля (было - 0,80 рубля ),
- при покупке талона у водителя — 0,95 рубля (было - 0,85 рубля),
- на экспрессных маршрутах — 1 рубль (было - 0,90 рубля).
Плату на проезд в пригороде областные власти также решили поднять:
- на обычных маршрутах – с 0,10 рубля до 0,11 рубля,
- на скоростных – с 0,12 рубля до 0,13 рубля,
- на экспрессных – с 013, рубля до 0,14 рубля,
- на дополнительных рейсах – с 0,12 рубля до 0,13 рубля за 1 км.
[info_b]С новыми ценами на различные виды проездных можно ознакомиться по следующим ссылкам:
Ранее, как сообщал Telegraf.news, о повышении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами в регулярном сообщении объявили власти Минской и Могилевской областей. Таким образом, неизменными пока остаются тарифы лишь в Витебской и Гомельской областях, хотя подобные решения, как правило, областные власти принимают синхронно.
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